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30.08.2019
WarSpot

Starhopper: "Пепелац" от Илона Маска

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Источник изображения: warspot.ru

Компания SpaceX готовит к полёту сверхтяжёлую ракету Starship and Super Heavy. Вчера, 28 августа, на официальном YouTube-канале SpaceX было опубликовано видео испытаний прототипа первой ступени перспективной ракеты под названием Starhopper.

Тестирование проходило на частном космодроме SpaceX (Бока-Чика, штат Техас). В ходе испытаний Starhopper поднялся на высоту 150 м, совершил горизонтальный манёвр, после чего приземлился на соседнюю площадку.

Испытания ракеты Starhopper

Starship and Super Heavy будет состоять из двух ступеней. Первая, Super Heavy, представляет собой классическую первую ступень. Вторая называется Starship и отличается от обычных вторых ступеней ракет тем, что одновременно является и пилотируемым или грузовым космическим кораблём (в зависимости от модификации). Обе ступени разрабатываются как полностью многоразовые и смогут после старта возвращаться на космодром или морскую платформу. В перспективе Starship and Super Heavy заменят использующиеся сейчас ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy.

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Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
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