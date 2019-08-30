"Актив России": Трамп заморозил военную помощь Украине

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент Трамп попросил своих сотрудников в сфере национальной безопасности пересмотреть программу военного финансирования Украины, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов. На Капитолийском холме такой шаг оценили негативно, заявив, что глава страны показывает себя как "актив России".

Администрация президента США Дональда Трампа заморозила 250 млн долларов на военную помощь Украине, вызывая этим раздражение американских законодателей и адвокатов Украины в США, которые утверждают, что подобное финансирование имеет решающее значение для "сдерживания России".

Трамп попросил своих сотрудников в сфере национальной безопасности пересмотреть программу финансирования, известную как Инициатива содействия безопасности на Украине, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов, сообщил высокопоставленный чиновник администрации главы Белого дома изданию Politico.

Военная помощь Соединенных Штатов Украине призвана "сдержать Россию" - такой точки зрения придерживаются американские законодатели, которые выразили явное несогласие с мнением Дональда Трампа о временной заморозке выделения средств Киеву.

Это произошло также на фоне широких внутренних дебатов в конгрессе и сенате США о том, надо ли пытаться остановить или же сократить поток в миллиарды долларов, предназначенных для помощи иностранным государствам.

Военная помощь Соединенных Штатов Украине долгое время считалась лакмусовой бумажкой того, насколько сильно американское правительство "оказывает давление на Москву", отмечает Politico.

Администрация Дональда Трампа в 2017 году одобрила продажи летального оружия Украине, сделав шаг, на который до этого администрация Барака Обамы никак не могла решиться. Этот шаг был расценен как признак того, что правительство Трампа придерживается жесткого подхода. Сокращение этой помощи может подвергнуть Дональда Трампа обвинениям в том, что его политика благоприятствует Москве, полагают американские конгрессмены и сенаторы.

"Актив России

В 2019 финансовом году законодатели выделили Украине 250 млн долларов на помощь в области безопасности, включая средства на приобретение оружия, обучение, различное оборудование и разведывательную поддержку. В частности, только на оружие конгресс США выделил 50 млн долларов.

Теперь это финансирование ставится под сомнение. Высокопоставленный чиновник из администрации, который предпочел остаться анонимным, сказал, что президент хочет обеспечить приоритетность интересов США, когда речь заходит об иностранной помощи, и ищет гарантии того, чтобы другие страны "платили свою справедливую долю".

Следует заметить, что министр обороны США Марк Эспер и советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон входят в число официальных лиц, рассматривающих финансирование безопасности Украины, то есть именно они состоят в числе тех, кто проводит ревизию помощи Киеву.

Вместе с тем подобное объяснение Дональда Трампа не устраивает законодателей на Капитолийском холме, где члены обеих палат настаивают на увеличении военной помощи Украине и усилий США по сдерживанию России в Восточной Европе.

По словам Тома Малиновски, демократа от штата Нью-Джерси, который заседает в комитете по иностранным делам Палаты представителей, "это как минимум временный эффект".

"Большая проблема заключается в том, что Трамп снова демонстрирует себя как актив для России", - считает законодатель.

Средства на Украину не могут быть потрачены, пока они находятся на рассмотрении, и срок их действия истекает 30 сентября - в конце этого финансового года. Согласно данным министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составляет 1,5 млрд долларов.

"Нам известно о том, что Управление по вопросам управления и бюджета задерживает финансирование Инициативы по содействию безопасности Украины", - заявил представитель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Эван Холландер.

"У нас есть серьезные опасения по поводу замораживания этих важных ассигнованных средств, и мы срочно запрашиваем администрацию, почему они задерживают эти ресурсы", - добавил Эван Холландер.

По его словам, комитет Палаты представителей по делам вооруженных сил конгресса США "знает об ограничении, но запросил дополнительную информацию о том, что это означает и к чему оно применяется".

В апреле в своем заявлении для издания Politico председатель комитета сената США по вооруженным силам Джим Инхоффе (штат Оклахома) призвал увеличить финансирование инициативы по оказанию помощи безопасности на Украине и заявил, что большая часть денег "должна пойти на закупку летального оборонительного оружия, которая сможет сделать Украину более сложной мишенью".

Более широкие попытки администрации Трампа заморозить или сократить иностранную помощь, которую чиновники Белого дома считают расточительной, вызвали интенсивную дискуссию на Капитолийском холме. Законодатели предупредили о возможном ухудшении отношений с Белым домом, когда дело доходит до использования выделенных средств.

На прошлой неделе администрация Дональда Трампа вследствие бурной реакции в конгрессе США отказалась от одного из своих планов, который позволил бы сократить более 4 миллиардов долларов в 10 сферах иностранной помощи, включая средства на международные операции по поддержанию мира, контроль над наркотиками и глобальные усилия в области здравоохранения. Администрация также отказалась от аналогичного плана в прошлом году.

Член палаты представителей Хэл Роджерс - высокопоставленный член комитета Палаты представителей, который контролирует финансирование Государственного департамента, и сенатор Линдси Грэм - член сенатских комитетов по внешним связям и ассигнованиям, предупредили Дональда Трамп о недопустимости сокращения подобного финансирования.

Лидеры как Республиканской, так и Демократической партий в комитете по иностранным делам Палаты представителей и в комитете по иностранным делам сената США также забили тревогу.

Дело не в объеме

Даниэль Фрид, профессиональный дипломат, работавший как в республиканской, так и в демократической администрациях и совсем недавно являвшийся координатором госдепартамента по санкционной политике, сказал, что подобные решения посылают неверный сигнал, причем якобы под сильным давлением якобы агрессивного поведения Москвы.

"Если у администрации Дональда Трампа есть веская причина для внезапного сокращения помощи Украине в сфере безопасности, то представители Белого дома должны поделиться ею", - сказал Фрид.

"Новые лидеры Украины, занявшие свои посты в результате свободных и справедливых выборов, заслужили и заслуживают поддержки Америки, а не непонятных сигналов", - добавил он.

Однако, как известно, помимо заморозки помощи Украине, Дональд Трамп также отказал выделить еще сотни миллионов долларов. Глава Белого дома собирается направить эти средства на поддержку приоритетов собственного иммиграционного правоприменения.

Например, администрация планирует перенаправить 271 миллион долларов с различных счетов министерства внутренней безопасности, включая 155 миллионов долларов на федеральную помощь в случае стихийных бедствий, чтобы увеличить финансирование своей иммиграционной деятельности.

"Вызывает серьезную обеспокоенность тот факт, что в ходе деятельности этой администрации нарастало несоответствие между волей конгресса и процедурами по исполнению требований иммиграционного департамента, которые зачастую не имеют под собой оснований", - так охарактеризовала последние действия Трампа член палаты представителей Люсиль Ройбал-Аллард (демократ от штата Калифорния).

"В соответствии с планами США Украине в 2019 году на закупку сугубо вооружения предполагалось выделить 50 млн долларов. Много это или мало? К примеру, европейский истребитель четвертого поколения Eurofighter Typhoon еще в 2012 году стоил 123 миллиона долларов. А танк AMX-56 Leclerc - около 6 млн евро. Так что средства, выделяемые Украине, относительно невелики. Но тут важна тенденция. Вполне возможно, что после разморозки она существенно возрастет", - пояснил "Газете.Ru" заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Что касается доли украинских комплектующих в финишных изделиях российского ОПК, то после 2014 года она стремительно сокращалась, подчеркнул собеседник издания.

К примеру, в такой чувствительной сфере, как производство газотурбинных двигателях для надводных кораблей, Россия уже практически полностью избавилась от возможных поставок со стороны украинских предприятий. Преодолевается и критическая до недавнего времени зависимость от украинских авиационных двигателей. К середине 2019 года зависимость от поставок комплектующих со стороны соседа в российском ОПК снизилась практически до нуля.

Отдел "Армия"