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30.08.2019
ЦАМТО

Начались испытания модернизированного вертолета Ми-35П

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Ми-35П
Боевой вертолет Ми-35П.
Источник изображения: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 29 августа. Холдинг "Вертолеты России" (входит в ГК "Ростех") проводит типовые испытания модернизированного транспортно-боевого вертолета Ми-35П, которые планируется завершить до конца 2019 года, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу холдинга.

"Испытания проходят на предприятии "Роствертол", – говорится в сообщении холдинга "Вертолеты России".

Как отметил генеральный директор холдинга Андрей Богинский, слова которого приводятся в сообщении, Московский вертолетный завод имени Миля "провел серьезную работу по подготовке конструкторской документации для модернизации этих вертолетов и доведения их до самых современных требований, предъявляемых к ударным машинам".

"У нас уже была возможность продемонстрировать Ми-35П потенциальным заказчикам, и их реакция позволяет нам быть уверенными в том, что этот вертолет будет востребован", – сказал он.

"Усовершенствованный Ми-35П – это новый этап эволюции Ми-24, который по праву считается одним из лучших вертолетов в мире. Это экспортная модель, предназначенная, в первую очередь, для стран, эксплуатирующих предыдущие модификации вертолета. В основном речь идет о наших партнерах в Азии и Африке. Сейчас "Роствертол" готовится к серийному производству этих вертолетов для поставок на экспорт", – приводятся в пресс-релизе слова представителя "Ростеха".

Усовершенствованный Ми-35П оборудован модернизированной обзорно-прицельной системой с матричным длинноволновым тепловизором третьего поколения, цветной телевизионной камерой высокого разрешения и лазерным дальномером. Также на вертолете установлен новый цифровой пилотажный комплекс, который улучшил управляемость, устойчивость вертолета, автоматизировал процесс пилотирования для упрощения действий летчика. Модифицированный прицельно-вычислительный комплекс повысил точность поражения целей.

Ми-35П отличается высокими летными характеристиками, в частности, он может эффективно применяться в условиях высоких температур и высокогорья. Конструкция Ми-35М обеспечивает вертолету низкую акустическую заметность, повышенную боевую живучесть, а также снижает трудоемкость технического обслуживания, цитирует "РИА Новости" пресс-релиз "АО "Вертолеты России".

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Страны
Россия
Продукция
Ми-24
Ми-35
Ми-35М
Компании
Вертолеты России
МВЗ им. Миля
Роствертол
Ростех
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