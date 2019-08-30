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30.08.2019
Военное обозрение

В США прошли лётные испытания дрона для перевозки тяжёлых грузов

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В США прошли первые летные испытания перспективного грузового дрона, разрабатываемого для перевозки тяжелых грузов. Как сообщает "Nplus1" со ссылкой на Aviation Week, коммерческая эксплуатация беспилотника намечена на следующий год.

Источник изображения: Elroy Air

По данным издания, американский стартап Elroy Air разработал беспилотник, способный перевозить грузы массой от 100 до 225 килограмм. Хотя дрон создан по самолетной схеме, садится и взлетает он по вертолетному. Кроме самих крыльев, по бокам от фюзеляжа беспилотника имеются две балки, на каждой из которых установлены по три электромотора с несущими винтами, обеспечивающими вертикальный взлет и посадку. Движение в горизонтальной плоскости обеспечивает толкающий воздушный винт, расположенный сзади. Силовая установка гибридная.

Аппарат оснащен специальным контейнером для грузов, который закрепляется под фюзеляжем. При массе в 551 кг беспилотник способен в полностью автоматическом режиме доставить груз весом от 100 до 225 кг на расстояние в 500 км.

Разработчики дрона позиционируют его не только как доставщика коммерческих грузов, но и как участника поисково-спасательных операций, когда необходимо доставить груз в труднодоступный район. Беспилотник также может заинтересовать военных.

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Страны
США
Проекты
БПЛА
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