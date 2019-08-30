После перестыковки "Союза МС" с Федором МКС потребовался ремонт

В ноябре россияне выйдут в открытый космос, где демонтируют один из компонентов, расположенных на внешней стороне пристыкованного к Международной космической станции (МКС) пилотируемого корабля "Союз МС", передает ТАСС заявление космонавта Олег Скрипочки.

Запланированные мероприятия позволят принять решение о продлении сроков эксплуатации космических кораблей. "В первую очередь [во время выхода] нам необходимо будет вернуть в станцию и потом на Землю определенный элемент для корабля "Союз". [Это] послужит основой для решения о продлении его ресурса. Сейчас примерно 210 суток, можно будет ресурс увеличить", — сказал россиянин.

Также в ходе выхода в открытый космос, намеченного на 20 ноября, Олег Скрипочка и Александр Скворцов (находится на МКС) обновят научное оборудование и сменную панель системы терморегулирования модуля "Заря" станции.

В августе первую неудачную стыковку "Союз МС-14" с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту к Международной космической станции (МКС) источники объяснили неполадками усилителя антенны системы взаимных измерений "Курс", отработавшей свой гарантийный срок в три года.

В октябре 2016 года ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" приняла решение доработать составные части космических кораблей "Союз МС" и "Прогресс МС", чтобы к апрелю 2021 года их полетный ресурс увеличился с 200 суток до 370.

Пуск ракеты "Союз-ФГ" с "Союз МС-15" с космодрома Байконур к МКС намечен на 25 сентября. Космический корабль доставит на околоземную орбиту россиянина Олег Скрипочка, американку Джессика Меир и первого арабского астронавта — гражданина ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.