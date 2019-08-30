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30.08.2019
Российская газета

Т-55М6: как "пятьдесят пятый" пытались скрестить с Т-72 и Т-80

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Источник изображения: rg.ru

Т-55М6 можно считать одной из самых интересных модернизаций советского среднего танка. При его создании планировалось использовать узлы не только находившихся на вооружении машин, таких как Т-72 и Т-80, но и перспективные разработки следующего поколения.

Первая демонстрация была проведена на выставке в Омске в 2001 году. От других версий "пятьдесят пятого" новинка отличалась башней от Т-72Б с 125-мм орудием - пусковой установкой.

К башне был "пристыкован" больших размеров бронированный короб. В нем, как сообщалось, должен был находиться автомат заряжания, способный вмещать 22 снаряда. Что-то подобное планировали применить на перспективном "Объекте 640" "Черный Орел". Экипаж был сокращен до 3 человек.

Для повышения стойкости к различным средствам поражения, вроде противотанковых ракет, реактивных гранат и различных бронебойных снарядов, использовали встроенную динамическую защиту.

Ходовая часть стала шестиопорной, при необходимости штатные катки можно было поменять на другие - от Т-72 или Т-80.

Предусматривалось применение двигателей мощностью 690 или 780 л.с., что повышало скоростные и маневренные характеристики.

К сожалению, Т-55М6 так и остался своего рода концептом, однако о нем регулярно вспоминают, и время от времени в Сети появляются фотографии, сделанные 18 лет назад.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
Т-55
Т-72
Т-72Б
Т-80
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