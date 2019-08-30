Синьхуа (Китай): Китай представляет на МАКС-2019 свои новейшие разработки

Россия поблагодарила Китай за участие в МАКС-2019, подчеркнув, что в центре всеобщего внимания окажется полномасштабный макет российско-китайского дальнемагистрального самолета CR929. Она выразила надежду, что такой яркий и амбициозный проект сможет быть реализован в ближайшие годы, а участие Китая придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества в сфере авиации.

Ведущие китайские предприятия представили на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском свои новейшие разработки, в том числе и те, которые являются результатом китайско-российского сотрудничества.

Как заявил глава китайской делегации на МАКС-2019 министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй, взаимодействие Китая и России в аэрокосмической области имеет стратегический характер, позволяет эффективно противодействовать глобальным вызовам и идет на пользу народам двух стран.

"В последние годы российско-китайское сотрудничество в области авиации и космонавтики имеет огромное стратегическое значение и позволяет нашим странам эффективно реагировать на глобальные вызовы", - сказал Мяо Вэй на церемонии открытия китайского павильона.

По его словам, Китай, впервые ставший страной-партнером авиакосмического салона, готов развивать международные обмены и торгово-экономическое сотрудничество с Россией и другими странами мира, делиться результатами своих достижений в разработке авиационно-космической техники.

В свою очередь министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров поблагодарил Китай за принятое приглашение стать страной-партнером МАКС-2019. "Это лишний раз подчеркивает нашу с вами стратегическую совместную направленность на развитие авиационных проектов", - сказал он.

По мнению Мантурова, в центре всеобщего внимания окажется полномасштабный макет российско-китайского дальнемагистрального самолета CR929. "Это, безусловно, яркий, амбициозный проект, наш совместный с Китаем, который, я надеюсь, в ближайшие годы реализуется", - сказал он, добавив, что у России и Китая есть хорошие примеры совместных проектов в области авиастроения. Например, создание тяжелого гражданского вертолета AHL (Advanced Heavy Lifter).

Всего на МАКС-2019 свои разработки представляют около 20 китайских компаний. Общая площадь павильона КНР составляет 3000 кв.м. "Китайский павильон, конечно же, самый масштабный. Мы рассчитываем на то, что ваше участие придаст дополнительный импульс развитию наших авиационных проектов", - заключил Мантуров.