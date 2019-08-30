Войти
30.08.2019
Российская газета

Обслуживанием военной техники займутся специальные сервисы

463
0
0
Министерство обороны России. Архивное фото
Министерство обороны России. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

В военных частях появится сеть специальных сервисов по обслуживанию военной техники и вооружения. Заниматься этим будут фирмы, получившие специальную лицензию. Соответствующий законопроект подготовлен в правительстве России.

"По мнению Министерства обороны и Минпромторга, сложившаяся система сервисного обслуживания военной техники является недостаточно эффективной, - пояснил член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - На смену ей предлагается внедрить новую модель: заниматься сервисным обслуживанием техники будут специальные организации, имеющие соответствующую лицензию. Порядок организации сервисного обслуживания вооружения и военной техники будет определен правительством".

Как поясняют эксперты, сегодня сервисом занимаются производители. Нередко для того, чтобы провести ремонт, технику приходится отправлять непосредственно на заводы. В перспективе же картина будет примерно такой: рядом с дивизией появится сеть сервисов, танковый, артиллерийский, вертолетный и прочее. У танка серьезные проблемы? На сервисе помогут. После крупных учений у механиков будет не день жестянщика, а день танкиста.

"Предлагаемое правовое регулирование будет способствовать установлению здоровой конкурентной среды в этой сфере. Предполагается, что вблизи дислокации воинских частей будет развернута сеть сервисных центров по обслуживанию вооружения и военной техники по государственным контрактам, - рассказывает Владимир Груздев. - Работы могут также проводиться на войсковых полигонах или базах хранения. Сервисное обслуживание включает в себя комплекс работ, в том числе гарантийный и технический надзор, текущий ремонт, техническое обслуживание и прочее. При этом сервисные центры не смогут производить только капитальный ремонт, который, как и прежде, будет проводиться предприятиями-изготовителями".

По словам экспертов, это не значит, что военные совсем перестанут заниматься работами на технике. Солдатам тоже найдется чем заняться, что починить. Кроме того, как поясняют специалисты, предполагается, что иногда сервисные работы будут проводиться личным составом под руководством опытных специалистов из сервиса.


Владислав Куликов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
19.04.2019
МАКС-2019: парад премьер в новом формате
15.05.2014
Рекордные показатели
11.04.2014
Надежда Синикова: доверие заказчиков ко многому обязывает
17.03.2014
Раздрай в тумане
15.08.2013
На МАКС-2013 пройдут полеты китайских истребителей
18.10.2012
Первая авиапартия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.08 07:06
  • 1
Болтон заявил о готовности Вашингтона оказать содействие в утилизации российских боеприпасов в Приднестровье
  • 30.08 06:35
  • 7
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии
  • 30.08 05:37
  • 14
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 30.08 03:38
  • 1
Закрытые ангары-укрытия для авиационной техники на авиабазе Хмеймим
  • 30.08 03:21
  • 1
Полет нормальный: на защиту лайнеров от птиц потратят 5,6 млн рублей
  • 30.08 02:50
  • 5
Названы сроки создания гиперзвуковой версии российско-индийской ракеты BrahMos
  • 30.08 02:26
  • 14
Очередной "первый в мире" квантовый радар
  • 30.08 01:53
  • 4
Министерство обороны России выпустило запрос на новый противолодочный самолет
  • 30.08 00:11
  • 1
Появилось первое фото третьего авианосца Китая
  • 29.08 23:58
  • 3
Болтон обвинил Китай в краже технологий истребителя F-35
  • 29.08 23:16
  • 122
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 29.08 22:07
  • 1
Запуск ракеты "Протон" с двумя спутниками застрахуют на 2,146 млрд рублей
  • 29.08 21:40
  • 5
Конструкторы предложили заменить Ан-2 однодвигательным монопланом
  • 29.08 17:03
  • 1
Королевская наложница
  • 29.08 15:49
  • 1
Минобороны утроило сумму иска к ОАК