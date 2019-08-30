Обслуживанием военной техники займутся специальные сервисы

В военных частях появится сеть специальных сервисов по обслуживанию военной техники и вооружения. Заниматься этим будут фирмы, получившие специальную лицензию. Соответствующий законопроект подготовлен в правительстве России.

"По мнению Министерства обороны и Минпромторга, сложившаяся система сервисного обслуживания военной техники является недостаточно эффективной, - пояснил член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - На смену ей предлагается внедрить новую модель: заниматься сервисным обслуживанием техники будут специальные организации, имеющие соответствующую лицензию. Порядок организации сервисного обслуживания вооружения и военной техники будет определен правительством".

Как поясняют эксперты, сегодня сервисом занимаются производители. Нередко для того, чтобы провести ремонт, технику приходится отправлять непосредственно на заводы. В перспективе же картина будет примерно такой: рядом с дивизией появится сеть сервисов, танковый, артиллерийский, вертолетный и прочее. У танка серьезные проблемы? На сервисе помогут. После крупных учений у механиков будет не день жестянщика, а день танкиста.

"Предлагаемое правовое регулирование будет способствовать установлению здоровой конкурентной среды в этой сфере. Предполагается, что вблизи дислокации воинских частей будет развернута сеть сервисных центров по обслуживанию вооружения и военной техники по государственным контрактам, - рассказывает Владимир Груздев. - Работы могут также проводиться на войсковых полигонах или базах хранения. Сервисное обслуживание включает в себя комплекс работ, в том числе гарантийный и технический надзор, текущий ремонт, техническое обслуживание и прочее. При этом сервисные центры не смогут производить только капитальный ремонт, который, как и прежде, будет проводиться предприятиями-изготовителями".

По словам экспертов, это не значит, что военные совсем перестанут заниматься работами на технике. Солдатам тоже найдется чем заняться, что починить. Кроме того, как поясняют специалисты, предполагается, что иногда сервисные работы будут проводиться личным составом под руководством опытных специалистов из сервиса.

Владислав Куликов