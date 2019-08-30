Подписано соглашение о сотрудничестве между АО "Промышленные технологии" и АО "КТРВ"

ЦАМТО, 29 августа. АО "Промышленные технологии" и АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" 28 августа в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает организацию сотрудничества АО "Промышленные технологии" и АО "КТРВ" в области внедрения новейших технологий по разработке и производству бортового оборудования на всем жизненном цикле, включая внедрение специализированного программного обеспечения САПР "МАКС" для разработки распределенных систем, сообщает пресс-служба АО "КТРВ".