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30.08.2019
ЦАМТО

Подписано соглашение о сотрудничестве между АО "Промышленные технологии" и АО "КТРВ"

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Продукция КТРВ
Продукция КТРВ.
Источник изображения: livejournal.com

ЦАМТО, 29 августа. АО "Промышленные технологии" и АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" 28 августа в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает организацию сотрудничества АО "Промышленные технологии" и АО "КТРВ" в области внедрения новейших технологий по разработке и производству бортового оборудования на всем жизненном цикле, включая внедрение специализированного программного обеспечения САПР "МАКС" для разработки распределенных систем, сообщает пресс-служба АО "КТРВ".

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Компании
Корпорация ТРВ
Проекты
МАКС-20XX
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