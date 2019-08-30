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30.08.2019
ИноСМИ

The Aviationist (Италия): загадочный истребитель Су-47 стал сюрпризом на авиасалоне МАКС-2019

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Экспериментальный российский перспективный палубный истребитель СУ-47
Экспериментальный российский перспективный палубный истребитель СУ-47.
Источник изображения: © РИА Новости, Григорий Сысоев

Последний раз истребитель Су-47 был показан на авиасалоне МАКС в 2007 году. Это экспериментальная модель с обратной стреловидностью крыла и другими передовыми технологиями. Его появление вчера оказалось приятным сюрпризом для примерно 20 фотографов. Истребитель будет размещен в зоне статической экспозиции вместе с коллекцией замечательных российских экспериментальных самолетов.

На аэрокосмическом салоне МАКС-2019, проходящем на территории международного аэропорта Жуковский в пригороде Москвы, можно будет познакомиться с будущим российской авиации, а также увидеть некоторые редкие и замечательные образцы из прошлого. Один из блестящих объектов из ретроспективной статической экспозиции был продемонстрировал 26 августа.

Журналисты и фотографы, собравшиеся на популярной наблюдательной площадке под названием "Трубы" (The Pipes), на короткое время вечером в понедельник получили неожиданную возможность увидеть, как экспериментальный и очень редкий истребитель Су-47 "Беркут" буксировали от места своей обычной стоянки в зону статической экспозиции. Всего был построен лишь один истребитель Су-47 "Беркут". Свой первый полет он совершил в сентябре 1997 года, вызвав значительный интерес у западных наблюдателей.

Во время его буксировки от стоянки к месту статической экспозиции фотографы в течение нескольких минут получили исключительно редкую возможность сфотографировать этот самолет под открытым небом и при хорошем свете, а затем Су-47 занял отведенное ему место на авиасалоне в аэропорте Жуковский.

Истребитель Су-47 "Беркут" иногда называют "Золотым орлом", а еще у него есть обозначение "С-32", "С-37", или "Бочонок" (Firkin) по кодировке НАТО. Он был изготовлен в единственном экземпляре в основном для проверки работоспособности некоторых новых систем управления полетом и общих характеристик конструкции. Наиболее впечатляющим ее элементом является необычные крылья обратной стреловидности.

Другие важные, но менее заметные технологии тоже были протестированы на борту Су-47. В этой машине фирмы "Сухой" со столь необычной конфигурацией использовалась современная цифровая система управления на основе электроприводов, а также такие композитные материалы как углеволокно. Некоторые технологии, прошедшие испытания на "Беркуте", используются сегодня для производства новейшего российского истребителя 5-го поколения Су-57.

Однако Россия не первой начала экспериментировать с крылом обратной стреловидности. В 1984 году Соединенные Штаты начали испытания истребителя X-29 фирмы "Грумман" (Grumman). У X-29 тоже были крылья обратной стреловидности и система управления полетом с помощью электроприводов.

Появление вчера истребителя Су-47 "Беркут" оказалось приятным сюрпризом для примерно 20 фотографов, находившихся вечером на смотровой площадке "Трубы" рядом с забором аэропорта Жуковский. Сначала Су-47 было трудно идентифицировать с расстояния примерно в один километр, поскольку он находился за тягачом и машиной сопровождения. Но когда он приблизился, более опытные любители "споттинга" сразу поняли, что получили возможность увидеть нечто особенное.

"Я был здесь много раз, в течение многих лет, но никогда не видел этот истребитель", - сказал один фотограф в беседе с корреспондентом веб-сайта "Эвиэйшионист". Фотографы быстро взобрались на свои лестницы, чтобы сфотографировать Су-47 поверх забора с колючей проволокой, расположенного вокруг авиабазы. Уже через несколько минут фотографии Су-47 начали передаваться по каналам связи, вызывая удивление у любителей авиации по всему миру. Всего за 30 минут видеозапись, размещенная в фейсбуке веб-сайта "Эвиэйшионист", получила более тысячи просмотров.

Истребитель С-37 "Беркут" (Су-47) в 2003 году

Источник изображения: © РИА Новости, Пашковский | Перейти в фотобанк

Истребитель Су-47 "Беркут" будет размещен в зоне статической экспозиции на авиасалоне МАКС-2019 вместе с огромной коллекцией замечательных российских экспериментальных самолетов из собрания находящегося в Жуковском Летно-исследовательского института имени Громова.

Авиасалон МАКС-2019 открыт с 27 августа по 1 сентября.


Том Демерли (Tom Demerly)

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