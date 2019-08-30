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30.08.2019
ТАСС

Скафандр "Сокол-М" будет рассчитан как минимум на 10 применений

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Работа в открытом космосе
Работа в открытом космосе.
Источник изображения: Роскосмос / РИА Новости

Автономные испытания скафандра запланированы на 2020 год

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Новый скафандр, предназначенный для полета в корабле "Федерация", можно будет использовать как минимум 10 раз. Об этом сообщил в четверг генеральный директор НПП "Звезда" (предприятие - разработчик скафандра) Сергей Поздняков на полях авиасалона МАКС-2019.

"Пока не менее 10 применений. Мы настраиваемся на такие цифры", - сказал Поздняков.

По его словам, этот скафандр будет "дешевле, потому что многоразовый".

При этом Поздняков не исключил, что это не последняя версия скафандра. "Потому что на нем отработали в основном технологию сочетания полиуритановой оболочки силовой, отработали мягкие шарниры", - уточнил гендиректор "Звезды".

В скафандре "Сокол-М" будет использоваться герметичная молния, поэтому надеть его можно будет в два раза быстрей, чем существующий, также пояснил Поздняков.

Автономные испытания скафандра стартуют в 2020 году.

"Я думаю, в следующем году автономные [испытания начнутся]. В течение ближайших полутора-двух лет - комплексные (наземные с кораблем "Федерация" - прим. ТАСС)", - сказал Поздняков. По его словам, конструкторско-доводочные испытания уже начинаются.

Сейчас изготовлен один образец этого скафандра. Он был представлен на авиасалоне МАКС-2019.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
Проекты
2020-й год
МАКС-20XX
Федерация КК
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