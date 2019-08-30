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30.08.2019
ТАСС

"Стрижи" отказались от использования дымов при пилотаже на МАКС-2019

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"Стрижи".
Выступление пилотажной группы ВКС России "Стрижи".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Командир звена авиационной группы Василий Дудников заявил, что их пилотаж "и без дымов зрелищный"

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" думала об использовании дымов во время исполнения своей программы, но от этого пришлось отказаться, сообщил в четверг командир звена Василий Дудников на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС).

"Такая была задумка. Но были некоторые ограничения. Это боевая машина, поэтому дополнительная установка устройств неприемлема", - сказал Дудников.

По его словам, в результате "решили от этого отказаться". Дудников уточнил, что пилотаж группы и без дымов зрелищный.

"Стрижи" выступают на легких фронтовых истребителях МиГ-29 и их двухместных версиях МиГ-29УБ.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
МиГ-29
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
Проекты
МАКС-20XX
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