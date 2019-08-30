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30.08.2019
ЦАМТО

Чехия намерена увеличить оборонные расходы в 2020 году

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JAS-39 «Грипен»
Истребитель JAS-39 «Грипен» ВВС Чехии.
Источник изображения: www.army.cz

ЦАМТО, 29 августа. Военное ведомство Чехии сообщило, что министр финансов страны Алена Шиллерова и министр обороны Любомир Метнар 21 августа достигли договоренности о том, что расходы на оборону в следующем году будут увеличены на 1,2 млрд. чешских крон (52 млн. долл.).

Таким образом, в 2020 году оборонный бюджет страны увеличится до 75,5 млрд. чешских крон (3,272 млрд. долл.). Дополнительные средства планируется направить на модернизацию Вооруженных сил.

По заявлению А.Шиллеровой, в 2021 году расходы на оборону будут увеличены до 1,4% ВВП, а в 2024 году – до 2%, что соответствует требованиям НАТО. Это позволит продолжить строительство и модернизацию Вооруженных сил Чехии и финансирование таких проектов, как закупка вертолетов и боевых машин пехоты.

Чехия является одной из стран-членов НАТО, расходы на оборону которой по отношению к ВПП остаются одними из самых низких среди государств альянса, колеблясь в пределах 1%. Начиная с 2016 года, Чехия стала постепенно увеличивать оборонный бюджет.

Текущее соглашение об увеличении оборонного бюджета Чехии на 2020 год было заключено за день до того, как Л.Метнар объявил о решении приобрести 8 многоцелевых вертолетов UH-1Y "Веном" и 4 ударных вертолета AH-1Z "Вайпер" стоимостью около 14,5 млрд. чешских крон (628,3 млн. долл.).

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  • В новости упоминаются
Страны
Чехия
Продукция
AH-1 Cobra
UH-1 Iroquois
Проекты
2020-й год
NATO
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