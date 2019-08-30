Российские конструкторы нашли решение по разгону боевого вертолета до 600 км/ч
Ранее в "Камове" разработали эскизный проект перспективного скоростного вертолета. Максимальная расчетная скорость машины достигает 420 км/ч
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. АО "Камов" (входит в холдинг "Вертолеты России") удалось найти решение для увеличения скорости боевого вертолета до 600 км/ч. Об этом сообщил генеральный конструктор предприятия Сергей Михеев на полях авиасалона МАКС-2019.
"Могу сказать, что на сегодняшний день мы явно отстаем от тех требований, которые существуют. Я напомню цифры, которые на сегодняшний день уже воплощаются в жизнь в США. Boeing совместно с фирмой "Сикорский" - два конкурента объединились в создании нового перспективного боевого вертолета, и скорость там должна быть 480-550 км/ч. Мы сегодня не имеем таких характеристик", - сказал Михеев.
"Могу сказать, что мне удалось найти решение, я его запатентовал, что боевой вертолет может летать со скоростью более 600 км/ч", - добавил он.
Ранее в "Камове" разработали эскизный проект перспективного скоростного вертолета схемы "синхроптер" (или "синхрокоптер") с двумя несущими и одним толкающим винтом. Максимальная расчетная скорость машины, согласно презентации, достигает 420 км/ч.
В настоящее время скорость вертолетов не превышает 300-350 км/ч, что связано с конструктивными особенностями данного класса летательных аппаратов. В ряде стран также ведется работа по созданию скоростных вертолетов (S-97 Raider в США, Eurocopter X3 - в Европе), которые смогут развивать скорость более 400 км/ч.
Российские разработки
Ранее сообщалось о разработке в России перспективного скоростного вертолета для Минпромторга и Минобороны России. Виктор Бондарев, который в то время занимал должность главкома ВКС РФ, отмечал, что вертолет, разрабатывающийся в интересах Минобороны, пойдет в серию с 2022 года и сможет развивать скорость до 500 км/ч.
В мае 2018 года глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщал, что гражданская версия перспективного скоростного вертолета (ПСВ) оказалась слишком дорогой для коммерческого использования, поэтому все наработки, профинансированные Минпромторгом, были внедрены в последующий вариант ПСВ для военных.
В ноябре 2018 года Богинский объявил, что Министерство обороны РФ выбрало проект конструкторского бюро (КБ) Миля для создания перспективного боевого скоростного вертолета, КБ Камова же продолжит заниматься разработкой морского вертолета "Минога".
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