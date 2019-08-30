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30.08.2019
ТАСС

Российские конструкторы нашли решение по разгону боевого вертолета до 600 км/ч

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Сергей Михеев
Сергей Михеев, генеральный конструктор ОАО "Камов".
Источник изображения: ru.wikipedia.org

Ранее в "Камове" разработали эскизный проект перспективного скоростного вертолета. Максимальная расчетная скорость машины достигает 420 км/ч

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. АО "Камов" (входит в холдинг "Вертолеты России") удалось найти решение для увеличения скорости боевого вертолета до 600 км/ч. Об этом сообщил генеральный конструктор предприятия Сергей Михеев на полях авиасалона МАКС-2019.

"Могу сказать, что на сегодняшний день мы явно отстаем от тех требований, которые существуют. Я напомню цифры, которые на сегодняшний день уже воплощаются в жизнь в США. Boeing совместно с фирмой "Сикорский" - два конкурента объединились в создании нового перспективного боевого вертолета, и скорость там должна быть 480-550 км/ч. Мы сегодня не имеем таких характеристик", - сказал Михеев.

"Могу сказать, что мне удалось найти решение, я его запатентовал, что боевой вертолет может летать со скоростью более 600 км/ч", - добавил он.

Ранее в "Камове" разработали эскизный проект перспективного скоростного вертолета схемы "синхроптер" (или "синхрокоптер") с двумя несущими и одним толкающим винтом. Максимальная расчетная скорость машины, согласно презентации, достигает 420 км/ч.

В настоящее время скорость вертолетов не превышает 300-350 км/ч, что связано с конструктивными особенностями данного класса летательных аппаратов. В ряде стран также ведется работа по созданию скоростных вертолетов (S-97 Raider в США, Eurocopter X3 - в Европе), которые смогут развивать скорость более 400 км/ч.

Российские разработки

Ранее сообщалось о разработке в России перспективного скоростного вертолета для Минпромторга и Минобороны России. Виктор Бондарев, который в то время занимал должность главкома ВКС РФ, отмечал, что вертолет, разрабатывающийся в интересах Минобороны, пойдет в серию с 2022 года и сможет развивать скорость до 500 км/ч.

В мае 2018 года глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщал, что гражданская версия перспективного скоростного вертолета (ПСВ) оказалась слишком дорогой для коммерческого использования, поэтому все наработки, профинансированные Минпромторгом, были внедрены в последующий вариант ПСВ для военных.

В ноябре 2018 года Богинский объявил, что Министерство обороны РФ выбрало проект конструкторского бюро (КБ) Миля для создания перспективного боевого скоростного вертолета, КБ Камова же продолжит заниматься разработкой морского вертолета "Минога".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Продукция
S-97 Raider
Компании
Airbus Helicopters
Boeing
Вертолеты России
Камов
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Персоны
Бондарев Виктор
Проекты
МАКС-20XX
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