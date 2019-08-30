В скафандре "Сокол-М" нельзя будет соблюсти гагаринскую традицию перед стартом экипажа

Разработчики скафандра сообщили, что на новом "Соколе-М" нет ширинки

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Конструкция нового российского скафандра "Сокол-М" не предполагает, что космонавт перед запуском с Байконура сможет соблюсти негласную традицию, заложенную еще со времен Юрия Гагарина, и помочиться на колесо автобуса по дороге на стартовую площадку.

Об этом сообщил в четверг журналистам гендиректор НПП "Звезда" (предприятие - разработчик скафандра) Сергей Поздняков на авиасалоне МАКС-2019.

"Есть техническое задание, там нигде не написано, что надо пописать на колесо. Я не знаю, как это будет происходить, у нас ширинки [на новом скафандре] нет. Если будет дополнение к техническому заданию, мы ее сделаем", - сказал Поздняков.

Кроме того, скафандр "Сокол-М" будет использовать иностранные комплектующие.

"Пленок хороших в России нет пока полиуретановых. Герметичную молнию в России не делают. Эти две позиции мы берем иностранные", - сказал Поздняков.

Он отметил, что иностранные комплектующие нужны, поскольку предприятие хочет сделать лучший в мире скафандр.

Поздняков пояснил, если изготовить скафандр только из российских комплектующих, то он будет не многоразовым, а сможет использоваться в одном-двух полетах.

Сейчас изготовлен один образец скафандра. Он был представлен на авиасалоне МАКС-2019.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.