Войти
30.08.2019
ТАСС

В скафандре "Сокол-М" нельзя будет соблюсти гагаринскую традицию перед стартом экипажа

441
0
-1
Граффити с изображением Юрия Гагарина
Граффити с изображением Юрия Гагарина.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0, bilderkombinat berlin

Разработчики скафандра сообщили, что на новом "Соколе-М" нет ширинки

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Конструкция нового российского скафандра "Сокол-М" не предполагает, что космонавт перед запуском с Байконура сможет соблюсти негласную традицию, заложенную еще со времен Юрия Гагарина, и помочиться на колесо автобуса по дороге на стартовую площадку.

Об этом сообщил в четверг журналистам гендиректор НПП "Звезда" (предприятие - разработчик скафандра) Сергей Поздняков на авиасалоне МАКС-2019.

"Есть техническое задание, там нигде не написано, что надо пописать на колесо. Я не знаю, как это будет происходить, у нас ширинки [на новом скафандре] нет. Если будет дополнение к техническому заданию, мы ее сделаем", - сказал Поздняков.

Кроме того, скафандр "Сокол-М" будет использовать иностранные комплектующие.

"Пленок хороших в России нет пока полиуретановых. Герметичную молнию в России не делают. Эти две позиции мы берем иностранные", - сказал Поздняков.

Он отметил, что иностранные комплектующие нужны, поскольку предприятие хочет сделать лучший в мире скафандр.

Поздняков пояснил, если изготовить скафандр только из российских комплектующих, то он будет не многоразовым, а сможет использоваться в одном-двух полетах.

Сейчас изготовлен один образец скафандра. Он был представлен на авиасалоне МАКС-2019.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
Проекты
Байконур
МАКС-20XX
Похожие новости
28.08.2019
Для ракеты-носителя "Союз-5" начали изготавливать части баков
27.02.2018
Преемник Ан-2 может иметь военное значение
29.08.2013
"Вертолеты России" объявляют о сертификации гражданского вертолета "Ансат"
21.08.2013
Третий в мире
26.07.2013
Что мешает МАКСу взлететь выше
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.08 07:06
  • 1
Болтон заявил о готовности Вашингтона оказать содействие в утилизации российских боеприпасов в Приднестровье
  • 30.08 06:35
  • 7
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии
  • 30.08 05:37
  • 14
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 30.08 03:38
  • 1
Закрытые ангары-укрытия для авиационной техники на авиабазе Хмеймим
  • 30.08 03:21
  • 1
Полет нормальный: на защиту лайнеров от птиц потратят 5,6 млн рублей
  • 30.08 02:50
  • 5
Названы сроки создания гиперзвуковой версии российско-индийской ракеты BrahMos
  • 30.08 02:26
  • 14
Очередной "первый в мире" квантовый радар
  • 30.08 01:53
  • 4
Министерство обороны России выпустило запрос на новый противолодочный самолет
  • 30.08 00:11
  • 1
Появилось первое фото третьего авианосца Китая
  • 29.08 23:58
  • 3
Болтон обвинил Китай в краже технологий истребителя F-35
  • 29.08 23:16
  • 122
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 29.08 22:07
  • 1
Запуск ракеты "Протон" с двумя спутниками застрахуют на 2,146 млрд рублей
  • 29.08 21:40
  • 5
Конструкторы предложили заменить Ан-2 однодвигательным монопланом
  • 29.08 17:03
  • 1
Королевская наложница
  • 29.08 15:49
  • 1
Минобороны утроило сумму иска к ОАК