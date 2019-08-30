Войти
30.08.2019
ТАСС

Страховщики не захотели страховать запуск ракеты "Протон" со спутниками

358
0
0
Ракета-носитель тяжелого класса "Протон-М"
Ракета-носитель тяжелого класса "Протон-М".
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

Согласно данным соответствующей закупки, максимальная цена контракта - 257,6 млн рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Страховые компании не подали ни одной заявки на конкурс АО "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" на страхование запуска ракеты "Протон М" с космическими аппаратами MEV-1 (Mission Extension Vehicle, первый аппарат для продления срока эксплуатации спутников) и E5WB (Eutelsat 5WB, европейский спутник связи), следует из данных соответствующей закупки. Запрос предложений признан несостоявшимся.

Согласно проекту договора, на общую страховую сумму 2,146 млрд рублей планировалось застраховать ракету-носитель "Протон М", разгонный блок, головной обтекатель и переходную система для запуска двух спутников.

Начальная (максимальная) цена контракта - 257,6 млн рублей. Из данных закупки следует, что запуск запланирован с космодрома Байконур в III-IV квартале 2019 года.

Компания International Launch Services в 2016 году заключила контракт с европейским оператором спутниковой связи Eutelsat на запуск ракеты "Протон-М" с парной полезной нагрузкой в составе космического аппарата связи Eutelsat 5WB и первого аппарата для продления срока эксплуатации спутников MEV-1. Спутник Eutelsat 5WB заменит работающий на орбите аппарат Eutelsat 5WA. Новый аппарат предназначен для работы на территории Южной Европы и Северной Африки.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Проекты
Байконур
Похожие новости
01.08.2019
Ракета "Протон-М" для запуска спутников по программе Eutelsat доставлена на Байконур
14.11.2018
Спутник связи "Ямал-601" запустят на орбиту весной 2019 года ракетой "Протон-М"- Центр Хруничева
15.12.2015
Суд взыскал с Центра Хруничева 1,8 млрд рублей из-за аварии "Протона"
30.10.2015
Центр Хруничева и французский оператор спутниковой связи подписали контракт на запуски "Протонов" - Роскосмос
29.05.2015
Датчики на «Протон» установили «вверх ногами»
27.08.2013
В космическом провале Дмитрий Рогозин нашел виноватых
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.08 07:06
  • 1
Болтон заявил о готовности Вашингтона оказать содействие в утилизации российских боеприпасов в Приднестровье
  • 30.08 06:35
  • 7
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии
  • 30.08 05:37
  • 14
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 30.08 03:38
  • 1
Закрытые ангары-укрытия для авиационной техники на авиабазе Хмеймим
  • 30.08 03:21
  • 1
Полет нормальный: на защиту лайнеров от птиц потратят 5,6 млн рублей
  • 30.08 02:50
  • 5
Названы сроки создания гиперзвуковой версии российско-индийской ракеты BrahMos
  • 30.08 02:26
  • 14
Очередной "первый в мире" квантовый радар
  • 30.08 01:53
  • 4
Министерство обороны России выпустило запрос на новый противолодочный самолет
  • 30.08 00:11
  • 1
Появилось первое фото третьего авианосца Китая
  • 29.08 23:58
  • 3
Болтон обвинил Китай в краже технологий истребителя F-35
  • 29.08 23:16
  • 122
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 29.08 22:07
  • 1
Запуск ракеты "Протон" с двумя спутниками застрахуют на 2,146 млрд рублей
  • 29.08 21:40
  • 5
Конструкторы предложили заменить Ан-2 однодвигательным монопланом
  • 29.08 17:03
  • 1
Королевская наложница
  • 29.08 15:49
  • 1
Минобороны утроило сумму иска к ОАК