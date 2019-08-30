Анонсированы испытания скафандра "Сокол-М"

Автономные испытания нового космического скафандра "Сокол-М" начнутся в 2020 году. Об этом 29 августа сообщил гендиректор предприятия-разработчика НПП "Звезда" Сергей Поздняков.

По его словам, комплексные испытания, то есть наземные с пилотируемым кораблем "Федерация", для которого и разрабатывался скафандр, запланированы на ближайшие полтора–два года.

Конструкторско-доводочные испытания уже начинаются, рассказал Поздняков в третий день Международного авиакосмического салона (МАКС-2019) .

Предположительно, надевать скафандр удастся в два раза быстрее, а использовать его можно будет по меньшей мере 10 раз.

"Пока не менее 10 применений. Мы настраиваемся на такие цифры", — цитирует Позднякова ТАСС.

Скафандр "Сокол-М" впервые представили на МАКСе-2019 27 августа. Он предназначен для экипажа российского космического корабля "Федерация".

Авиасалон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем принимают около 30 стран. Ожидается, что мероприятие посетят порядка 500 тыс. человек.