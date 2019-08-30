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30.08.2019
Военно-промышленный курьер

ВВС Индии получат от Израиля управляемые бомбы SPICE-2000

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Источник изображения: vpk-news.ru

ВВС Индии получат первую партию управляемых израильских авиабомб SPICE-2000 уже в сентябре этого года.

По сообщению индийского информационного агентства Джагран со ссылкой на источники в командовании индийских ВВС, поставка станет первой в рамках контракта Индии с израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems. Сообщается, что общая сумма контракта составляет примерно 3 миллиарда рупий (41,7 миллионов долларов).

Ожидается, что в сентябре Индию посетит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Израильский лидер должен подписать с индийским правительством соглашение о поставке двух РЛС AWACS для российского самолета А-50 и управляемых ракет класса "воздух-воздух" Rafael Derby, отмечает Регнум.

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Страны
Израиль
Индия
Россия
Продукция
А-50 ДЛРО
Компании
Rafael
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