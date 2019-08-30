ВВС Индии получат от Израиля управляемые бомбы SPICE-2000

ВВС Индии получат первую партию управляемых израильских авиабомб SPICE-2000 уже в сентябре этого года.

По сообщению индийского информационного агентства Джагран со ссылкой на источники в командовании индийских ВВС, поставка станет первой в рамках контракта Индии с израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems. Сообщается, что общая сумма контракта составляет примерно 3 миллиарда рупий (41,7 миллионов долларов).

Ожидается, что в сентябре Индию посетит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Израильский лидер должен подписать с индийским правительством соглашение о поставке двух РЛС AWACS для российского самолета А-50 и управляемых ракет класса "воздух-воздух" Rafael Derby, отмечает Регнум.