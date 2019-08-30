Войти
30.08.2019
Российская газета

Российский ракетный комплекс "Авангард" высоко оценили в Китае

400
0
+1

Ракетный комплекс "Авангард" испугал Соединенные Штаты. Там стали активно работать над ответными мерами. Но перехватить ракету "Авангарда" американцам все равно не под силу.

Так считают китайские эксперты, пишет ИноСМИ со ссылкой на издание Sina. Недавно Россия заявила о создании гиперзвуковой ракеты, чем невероятно испугала Вашингтон. Ракета обладает высокими аэродинамическими характеристиками. При запуске ускоритель может поднять ракету на сто километров, после чего она переходит в стадию свободного полета. Средняя скорость боевого блока - около 20 Махов, но может доходить и до 27, то есть до 30 тысяч километров в час.

Как пишет Sina, если Россия разместит эти ракеты, например, в Калининградской области, то они долетят до Берлина за две минуты. До США они долетят за 15 минут. И сложно будет что-то предпринять в ответ.

Ракета способна с большой вероятностью прорывать оборону противника, она устойчива к высоким температурам и коррозии. Траектория ее полета сложнее, чем у обычной, что позволяет ракете оставаться незамеченной.

В китайском издании подводят итог: как только ракетный комплекс "Авангард" будет принят на вооружение, для него перестанут существовать абсолютно все системы ПВО.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
29.08.2019
Sina (Китай): новое оружие России, способное преодолевать 30 000 км в час и долететь до Америки за 15 минут. США: такую ракету перехватить невозможно
08.07.2019
Возможен ли ядерный апокалипсис
04.03.2019
Генштаб России рассказал об американском "Троянском коне"
14.01.2019
"У нас нет никакой защиты": в США обсуждают российский "Авангард"
25.06.2018
Кремль послал Западу недвусмысленный намек
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.08 07:06
  • 1
Болтон заявил о готовности Вашингтона оказать содействие в утилизации российских боеприпасов в Приднестровье
  • 30.08 06:35
  • 7
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии
  • 30.08 05:37
  • 14
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 30.08 03:38
  • 1
Закрытые ангары-укрытия для авиационной техники на авиабазе Хмеймим
  • 30.08 03:21
  • 1
Полет нормальный: на защиту лайнеров от птиц потратят 5,6 млн рублей
  • 30.08 02:50
  • 5
Названы сроки создания гиперзвуковой версии российско-индийской ракеты BrahMos
  • 30.08 02:26
  • 14
Очередной "первый в мире" квантовый радар
  • 30.08 01:53
  • 4
Министерство обороны России выпустило запрос на новый противолодочный самолет
  • 30.08 00:11
  • 1
Появилось первое фото третьего авианосца Китая
  • 29.08 23:58
  • 3
Болтон обвинил Китай в краже технологий истребителя F-35
  • 29.08 23:16
  • 122
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 29.08 22:07
  • 1
Запуск ракеты "Протон" с двумя спутниками застрахуют на 2,146 млрд рублей
  • 29.08 21:40
  • 5
Конструкторы предложили заменить Ан-2 однодвигательным монопланом
  • 29.08 17:03
  • 1
Королевская наложница
  • 29.08 15:49
  • 1
Минобороны утроило сумму иска к ОАК