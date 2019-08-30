Российский ракетный комплекс "Авангард" высоко оценили в Китае

Ракетный комплекс "Авангард" испугал Соединенные Штаты. Там стали активно работать над ответными мерами. Но перехватить ракету "Авангарда" американцам все равно не под силу.

Так считают китайские эксперты, пишет ИноСМИ со ссылкой на издание Sina. Недавно Россия заявила о создании гиперзвуковой ракеты, чем невероятно испугала Вашингтон. Ракета обладает высокими аэродинамическими характеристиками. При запуске ускоритель может поднять ракету на сто километров, после чего она переходит в стадию свободного полета. Средняя скорость боевого блока - около 20 Махов, но может доходить и до 27, то есть до 30 тысяч километров в час.

Как пишет Sina, если Россия разместит эти ракеты, например, в Калининградской области, то они долетят до Берлина за две минуты. До США они долетят за 15 минут. И сложно будет что-то предпринять в ответ.

Ракета способна с большой вероятностью прорывать оборону противника, она устойчива к высоким температурам и коррозии. Траектория ее полета сложнее, чем у обычной, что позволяет ракете оставаться незамеченной.

В китайском издании подводят итог: как только ракетный комплекс "Авангард" будет принят на вооружение, для него перестанут существовать абсолютно все системы ПВО.

Светлана Цыганкова