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30.08.2019
WarSpot

Су-47 вновь показали на MAKC

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Источник изображения: warspot.ru

Авиасалон MAKC вновь порадовал посетителей необычным экспонатом. Вчера, 28 августа, газета "Известия" сообщила о том, что статическую экспозицию авиасалона пополнил самолёт Су-47 "Беркут".

Истребитель Су-47, разработанный ОКБ Сухого, считается одним из самых необычных самолётов в мире. Его особенность — крыло обратной стреловидности, которое, по замыслу разработчиков, должно улучшать управляемость самолёта на малых скоростях и положительно влиять на его взлётно-посадочные характеристики.

Выкатка Су-47 "Беркут" на MAKC-2019

Проект перспективного истребителя с крылом обратной стреловидности разрабатывался в 80-е годы для ВВС СССР как модернизация Су-27. В 1988 году ВВС закрыли проект, но он продолжил жизнь как палубный истребитель Су-27КМ (корабельный модифицированный) для ВМФ СССР.

В 1997 году самолёт был построен как С-37 "Беркут", а позже его переименовали в Су-47. "Беркут" является единственным экспериментальным образцом и даже задействовался при разработке Су-57. Ранее Су-47 уже демонстрировался на авиасалонах МАКС, в том числе в лётной программе.

Су-47 на МАКС-2001.

Источник изображения: airliners.net

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-27
Су-33
Су-47
Проекты
МАКС-20XX
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