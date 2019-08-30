"Как пожарные в тапках": бундесвер остался без сапог

Солдаты бундесвера остались без обуви, сообщили немецкие СМИ

Военнослужащие бундесвера столкнулись с дефицитом армейских ботинок. В ФРГ это объясняют несвоевременным выполнением запроса на поставку обуви. СМИ в последнее время регулярно сообщают о критическом состоянии немецкой армии. Ранее стало известно, что Федеральное ведомство по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации по ошибке рассекретило государственную тайну.

В немецкой армии новая проблема, связанная с материальным обеспечением: теперь бундесверу не хватает даже предметов первой необходимости - армейской обуви, пишет газета Die Welt. По данным издания, снабжение военнослужащих ботинками происходит с огромными задержками. В министерстве обороны Германии сообщили, что обозначенные сроки поставок не были соблюдены из-за ограниченных возможностей промышленности.

В итоге из стандартного комплекта, в который входят две пары тяжелых ботинок и одна пара легких, солдатам в достаточном количестве выдали только одну пару тяжелой обуви - 160 тыс. пар на 183 тыс. служащих, указало издание.

При этом легкими ботинками обеспечили лишь 31 тыс. бойцов.

Депутат бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью газете Der Tagesspiegel сравнила эту ситуацию с тушением пожара пожарными в тапках.

"Самолеты не летают, танки не ездят, и пушки не стреляют. Оснащенность бундесвера плачевна. Оценка "условно готов к обороне" вполне подходит", - написал автор материала Die Welt.

Плачевное состояние немецкой армии вызывает особую озабоченность в Германии. Издание ранее писало, что Федеральное ведомство по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации (BAAINBw), ответственное за оснащение бундесвера, по ошибке раскрыло секретные данные, приобретая тяжелые вертолеты на сумму 5,6 млрд евро. Информацию случайно разослали не выбранным поставщикам, а всем участникам тендера. Die Welt назвало эту ситуацию свидетельством критического состояния армии Германии.

Обстановку в ведомстве в Кобленце газета охарактеризовала как нервную и напряженную. BAAINBw насчитывает более 10 тыс. сотрудников, главная задача которых - оснащение вооруженных сил ФРГ эффективной и надежной техникой. Автор статьи Торстен Юнгхольт призвал предпринять решительные действия в отношении этого ведомства, поскольку при закупках в Кобленце постоянно возникают "необъяснимые ошибки".

Он напомнил о случае с вертолетами, которые планировалось заменить еще десять лет. На вооружении бундесвера находится 71 вертолет CH-53 компании Sikorsky. Их ввели в эксплуатацию еще в 1970-е годы, поэтому вполне естественно, что в дееспособном состоянии в прошлом году были только 16.

А теперь бундесвер обнародовал государственную тайну, передав ее оборонным концернам по всему миру, отметили в издании.

Всего за день до публикации этой статьи бундесвер сообщил, что из соображений безопасности военные решили временно отказаться от эксплуатации боевых вертолетов Eurocopter Tiger, поскольку в них может быть дефект крепежных болтов. "Безопасность является приоритетом для бундесвера. По этой причине поступило распоряжение приостановить использование боевых вертолетов Tiger", - пояснили в пресс-релизе.

Информацию о возможном браке вооруженные силы ФРГ получили от представителей военно-промышленного комплекса. Чтобы возобновить эксплуатации, потребуется заменить крепежные части. Журнал Spiegel отметил, что ВС ФРГ располагают 53 вертолетами Eurocopter Tiger.

За день до этого уполномоченный национального парламента по вопросам обороны Ханс-Петер Бартельс раскритиковал флот страны.

Он обратил внимание, что немецкий ВМФ еще никогда "не был меньше, чем сейчас": флот должен насчитывать 15 фрегатов, а не восемь, как в настоящий момент, возмутился Бартельс.

Газета Bild ранее написала, что 42% летчиков ВВС ФРГ недостаточно времени проводят в воздухе и таким образом нарушают предписания Североатлантического альянса. НАТО рекомендует пилотам практиковаться 180 часов в год, но в Германии норму выполняют только 58% военнослужащих - 512 из 875. Издание объяснило такую ситуацию нехваткой самолетов.

В январе Die Welt писала, что военному ведомству Германии следует оперативно заменить истребители-бомбардировщики Tornado, поскольку они уже давно устарели, но по-прежнему стоят на вооружении немецкой армии.

Автор статьи обратил внимание, что Tornado выставлены в качестве экспонатов в музеях США, Болгарии и даже самой Германии.

И тем не менее немецкое Минобороны все еще не может найти им замену в армии, хотя расходы на их эксплуатацию растут. Более того, планируется, что они останутся на вооружении люфтваффе до 2025 года.

Журналисты отметили, что замена старых машин новыми отнюдь не гарантирована, поскольку из-за политических противоречий Минобороны все еще не решило, какие именно самолеты приобрести вместо Tornado. ВВС хотят купить американские самолеты, но европейский концерн Airbus стремится продать Германии свои Eurofighter, объясняя это интересами промышленности и необходимостью поддерживать европейское самолетостроение.

Но есть и другая проблема - нехватка запчастей и отказ от обучения пилотов в США, из-за чего процесс подготовки летного состава для Tornado становится очень долгим, пишут СМИ. В газете отметили, что с 2017 года обучение прошли только один пилот и четыре оператора бортовых систем вооружения истребителя.

Кристина Сизова