Вооруженные силы Чили приобрели маскировочные сети Fibrotex

ЦАМТО, 29 августа. Корпус морской пехоты Чили приобрел четыре мультиспектральные маскировочные сети производства израильской компанией Fibrotex.

Приобретение реализовано не в рамках прямого межправительственного соглашения между Чили и Израилем, а через компанию SAT Internacional, являющуюся дистрибьютором израильского производителя.

Как сообщил Jane's Defence Weekly генеральный директор Fibrotex USA Эяль Маллерон (Eyal Malleron), речь идет о продаже двусторонних мультиспектральных маскировочных сетей Fibrotex 2D размером 6х6 м. Сеть обеспечивает снижения заметности техники в видимом, ультрафиолетовом, ближнем инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Сеть является двусторонней для применения в различной природной среде.

По условиям соглашения, маскировочные сети будут поставлены до конца текущего года.

Компания Fibrotex работает в Чили уже более десяти лет. По информации Э.Маллерона, "сотни различных систем" были поставлены Сухопутным войскам, Военно-воздушным и Военно-морским силам Чили, "включая маскировочные сети и личные маскировочные принадлежности".