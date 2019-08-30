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30.08.2019
ЦАМТО

Вооруженные силы Чили приобрели маскировочные сети Fibrotex

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Маскировочная сеть Fibrotex
Маскировочная сеть Fibrotex.
Источник изображения: Fibrotex Technologies

ЦАМТО, 29 августа. Корпус морской пехоты Чили приобрел четыре мультиспектральные маскировочные сети производства израильской компанией Fibrotex.

Приобретение реализовано не в рамках прямого межправительственного соглашения между Чили и Израилем, а через компанию SAT Internacional, являющуюся дистрибьютором израильского производителя.

Как сообщил Jane's Defence Weekly генеральный директор Fibrotex USA Эяль Маллерон (Eyal Malleron), речь идет о продаже двусторонних мультиспектральных маскировочных сетей Fibrotex 2D размером 6х6 м. Сеть обеспечивает снижения заметности техники в видимом, ультрафиолетовом, ближнем инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Сеть является двусторонней для применения в различной природной среде.

По условиям соглашения, маскировочные сети будут поставлены до конца текущего года.

Компания Fibrotex работает в Чили уже более десяти лет. По информации Э.Маллерона, "сотни различных систем" были поставлены Сухопутным войскам, Военно-воздушным и Военно-морским силам Чили, "включая маскировочные сети и личные маскировочные принадлежности".

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Страны
Израиль
США
Чили
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