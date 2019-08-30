Конструктор Су-57 подтвердил штатный режим необычной посадки истребителя

На полях Международного авиакосмического салона МАКС подтвердили штатность режима необычной посадки многофункционального истребителя пятого поколения. Об этом заявил директор "ОКБ Сухого" и Главный конструктор Су-57 Михаил Стрелец.

Источник изображения: topwar.ru

Российский Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в очередной раз приносит свежую информацию о новинках авиапрома. Так, конструктор Су-57 Михаил Стрелец, в общении с журналистами пояснил причины необычной посадки Су-57 с выпущенными тормозными парашютами.

Выпуск тормозного парашюта позволяет обеспечить короткий участок посадки. Это штатный режим, при котором Су-57 может сесть на укороченную или разрушенную полосу.

- пояснил Стрелец в видео, опубликованном авиажурналистом Александром Яскевичем (belenkur).

По словам конструктора, выпуск парашюта осуществляется на высоте 2-3 метров.

Знающие люди сразу все поняли.

- с иронией отметил Михаил Стрелец, обсуждая многочисленные комментарии этой посадки: в них пользователи социальных сетей высказывали мнения о том, что посадка получилась нештатной.

Нестандартная посадка Су-57 была зафиксирована на аэродроме в Жуковском двумя днями ранее. Необычность ее заключалась в том, что самолет выпустил тормозной парашют не при соприкосновении шасси с поверхностью, а в нескольких метрах над землей.

Нестандартная штатная

Летчик-инструктор Андрей Красноперов, комментируя посадку самолета газете "Взгляд", отметил, что такая посадка запрещена по инструкции – истребитель должен был коснуться полосы первым колесом и иметь устойчивый пробег. Красноперов предположил, что за штурвалом, вероятнее всего, находились летчик-испытатель – а пилотам этого класса обычно позволено больше чем обычным летчикам.

Необычная посадка Су-57 на аэродроме в Жуковском. Видео: Военный Осведомитель pic.twitter.com/uhwWhhQG1D

- Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) August 25, 2019

На "МАКС-2019" Су-57 впервые был представлен широкой публике на статической стоянке. Кроме того, была представлена экспортная версия российского многофункциональному истребителю.

В частности, интерес к машине проявила Анкара. Президент Турции Рейджеп Эрдоган, совместно с российским лидером Владимиром Путиным, осмотрели самолет, после чего глава Турецкой республики поинтересовался, можно ли будет купить самолет.

Помимо заинтересованности в покупке Су-57 и Су-35, Турция рассматривает вариант возможной совместной разработки истребителя пятого поколения на базе турецкого концептуального самолета TF-X.