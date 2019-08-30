Китай усиливает армию в неспокойном Гонконге

Государственные СМИ Китая опубликовали видеоматериал о передвижении военных в Гонконг, Особый административный район Сянган (ОАРС), где третий месяц не стихают массовые протесты. Агентство "Синьхуа" показало кадры с выдвинувшимися в сторону Гонконга бронетранспортёрами и другой тяжёлой техникой. Колонна вошла в ОАРС из соседнего города Шэньчжэнь.

Согласно информации, осуществлена плановая ротация гонконгского гарнизона Народно-освободительной армии Китая (НОАК). При этом указывается, что солдаты и офицеры НОАК в рамках очередной, 22-й по счёту, ротации были "обучены законам Гонконга и поклялись защищать суверенитет КНР".

Войска, дислоцированные в Макао, другом китайском Особом административном районе, также завершили ротацию.

Накануне Китай приступил к концентрации войск на административной границе с Гонконгом. Колонны бронетехники НОАК в тот день выдвинулись к Шэньчжэню (10-миллионный город в провинции Гуандун). СМИ КНР назвали происходящее подготовкой к "крупномасштабным учениям". Командование НОАК до этого опубликовало видео тренировок, где солдаты, вооружённые винтовками, получают навыки разгона демонстрантов при помощи бронетехники и водяных пушек.

С начала июня в Гонконге не стихают антиправительственные выступления из-за планов закрепить на законодательном уровне процедуру выдачи предполагаемых правонарушителей в ОАРС центральным властям КНР. 15 июня администрация Гонконга заявила о том, что рассмотрение законопроекта об экстрадиции будет отложено на неопределенное время, но это не успокоило общественное мнение. Жители города требуют, чтобы предполагаемый законопроект был полностью снят с рассмотрения.