В Пакистане прошли успешно испытания баллистической ракеты "Газнави"

Пакистан провел успешное испытание баллистической ракеты "Газнави", способной нести как обычный, так и ядерный заряд. Об этом сообщил представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур.

По словам Гафурв, президент и премьер-министр страны поблагодарили военных и нацию за успешно проведенные испытания.

В мае этого года Пакистан провел успешные испытания баллистической ракеты средней дальности "Шахин-2" класса "земля-земля".