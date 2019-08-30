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30.08.2019
Военно-промышленный курьер

В Пакистане прошли успешно испытания баллистической ракеты "Газнави"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Пакистан провел успешное испытание баллистической ракеты "Газнави", способной нести как обычный, так и ядерный заряд. Об этом сообщил представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур.

По словам Гафурв, президент и премьер-министр страны поблагодарили военных и нацию за успешно проведенные испытания.

В мае этого года Пакистан провел успешные испытания баллистической ракеты средней дальности "Шахин-2" класса "земля-земля".

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Страны
Пакистан
Проекты
Ядерный щит
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