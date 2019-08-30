Интеллектуальная система безопасности аэропортов презентована на МАКС-2019 - "Ростех"

Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Новейший интеллектуальный комплекс обеспечения безопасности аэропортов представил холдинг "Росэлектроника" на Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2019" в подмосковном Жуковском, сообщила госкорпорация "Ростех".

"Интегрированное решение разработки концерна "Созвездие" (входит в "Росэлектронику") включает систему обнаружения угроз с искусственным интеллектом и систему реагирования на основе DMR-радиостанций и широкополосной мобильной связи стандарта LTE", - говорится в сообщении.

По словам разработчика, принцип работы комплекса основан на использовании компьютерного зрения при обнаружении и сопровождении объектов. Искусственный интеллект осуществляет их анализ и классификацию, а также информирует экстренные службы о возникновении нештатной ситуации с помощью широкополосной мобильной связи стандарта LTE и DMR-радиостанций.

"Это современный комплекс, который объединил в себе передовые разработки в таких областях, как машинное зрение, искусственный интеллект и телекоммуникации. Он автоматически определяет угрозы, выдает рекомендации операторам и информирует соответствующие службы. При этом система является обучаемой, то есть ее способности по распознаванию нештатных ситуаций, даже самых нестандартных, в ходе эксплуатации постоянно совершенствуются. К разработке нашего концерна "Созвездие" уже проявили интерес предприятия авиатранспортной инфраструктуры", - сообщил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, чьи слова передает пресс-служба.