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30.08.2019
Российская газета

Израиль собрался помогать Украине в модернизации МиГ-29

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Источник изображения: rg.ru

Партия украинских истребителей МиГ-29 из 11 штук возможно будет модернизирована с помощью израильской компании Elbit Systems. Информация об этом в блоге обнародовала Диана Михайлова, сообщив, что в настоящее время ведутся переговоры.


По данным анонимного источника из военного ведомства Украины, "крылатые машины получат принципиально новые возможности и новейшее вооружение для ведения воздушного боя". При этом сообщается, что каждый модернизированный "двадцать девятый" обойдется казне в 40 миллионов долларов.

Военные эксперты не разделяют оптимизма этого чиновника в погонах, полагая, что обозначенная сумма - это общая стоимость всей сделки по ремонту самолетов, поскольку 440 миллионов долларов для украинского бюджета - цена совершенно неподъемная.

Что же касается сотрудничества с израильтянами, то известно, что ранее Elbit Systems совместно с германскими специалистами участвовала в попытке модернизации МиГ-29 в Румынии. Однако программа "Снайпер" успеха не имела, и все самолеты этого типа там были сняты с вооружения. Вполне вероятно, что аналогичный финал ждет и Украину. Как уже это не раз бывало, на одном из украинских ремонтных заводов создадут демонстрационную версию, сделав упор на стандартизацию с натовскими системами связи и опознавания. Возможно, появится "стеклянная кабина" с многофункциональными дисплеями. Вот, пожалуй, и все. В целом же двигатели, радиолокационные станции, вооружение и прочие важные элементы останутся такими же, как на советском оригинале. Никаких принципиально новых возможностей у самолетов не появится, и даже в таком "модернизированном" виде они не будут существенно превосходить находящиеся в строю образцы.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Румыния
Украина
Продукция
МиГ-29
Компании
Elbit Systems
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