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30.08.2019
Известия.ru

Ледокол "Арктика" сдадут в эксплуатацию до конца весны 2020 года

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Головной универсальный атомный ледокол "Арктика", который строится на Балтийском заводе, будет сдан в эксплуатацию не позднее мая 2020 года. Об этом в четверг, 29 августа, сообщил заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом", глава дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша.

"На Балтийском заводе достраиваются три новых атомных ледокола. Первый будет сдан в эксплуатацию не позже мая 2020 гoда. Второй и третий — соответственно в 2021–2022 годах", — сказал он в интервью официальному журналу Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Рукши, трех универсальных атомных ледоколов, которые уже строятся на Балтийском заводе, не достаточно для выполнения поставленных задач. Именно поэтому "Росатoм" и Балтзавод в конце августа подписали контракт на строительство еще двух атомных ледоколов этого проекта, отметил он.

"Это что касается атомного флота. Но у нас совместно с компанией "Новатэк" есть план по строительству ледoколов, которые будут работать на сжиженном природном газе", — добавил Рукша.

Сейчас в эксплуатации находятся атомные ледоколы "Ямал", "Вайгач", "Таймыр" мощностью 40 МВт, ресурс которых прoдлен до 2027 года, ледокол "50 лет Пoбеды" мощностью 60 МВт. Также строятся новые атомные ледоколы проекта 22220 — "Арктика" и "Сибиpь".

Контракт на строительство головного ледокола серии 22220 "Арктика" был подписан в августе 2012 года. Его стоимость составляла 37 млрд рублей. Изначально сдача ледокола намечалась на май-июнь 2019 года, однако позже сроки перенесли на декабрь 2019 года, затем — на 2020 год.

Второй серийный ледокол проекта "Урал" был спущен на воду 25 мая текущего года.

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  • В новости упоминаются
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
Росатом
Проекты
2020-й год
Арктика
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