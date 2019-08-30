Компания Saab начала летные испытания первого истребителя "Грипен E" ВВС Бразилии

ЦАМТО, 29 августа. Компания Saab объявила о начале летных испытаний первого истребителя "Грипен E", предназначенного для поставки ВВС Бразилии.

Истребитель с серийным номером 39-6001 выполнил взлет в 14 ч. 41 мин. по местному времени 26 августа под управлением летчика-испытателя Saab Ричарда Льюнгберга (Richard Ljungberg) с заводского аэродрома предприятия компании в Линчепинге.

Продолжительность первого полета составила 65 мин. Основной целью первых испытаний стала проверка управляемости самолета в воздухе, которая, как заявлено по итогам полета, соответствовала ожиданиям.

Самолет является первым серийным истребителем, предназначенным для поставки ВВС Бразилии, и будет использоваться в качестве испытательного образца в совместной испытательной программе. Основными отличиями 39-6001 от предыдущих испытательных образцов является совершенно новая компоновка кабины с большим широкоформатным дисплеем (WAD), двумя малоразмерными дисплеями в нижней части (sHDD) и новым коллиматорным индикатором (HUD). Другим важным отличием является обновленная система управления полетом "Грипен E". Она включает модификации как аппаратного, так и программного обеспечения.

Теперь истребитель 39-6001 присоединится к программе испытаний, в ходе которой самолет будет проверен на различных режимах полета. Также будут протестированы все бортовые системы и датчики. В составе ВВС Бразилии самолет получит обозначение F-39 и хвостовой номер 4100.

Как сообщал ЦАМТО, Минобороны Бразилии 18 декабря 2013 года объявило о выборе "Грипен E/F" компании Saab победителем тендера на поставку истребителя нового поколения по программе F-X2. Контракт стоимостью 39,3 млрд. швед. крон (5,4 млрд. долл.) на разработку и производство 36 самолетов "Грипен E/F" компания подписала с командованием ВВС Бразилии в октябре 2014 года. "Грипен E/F" заменят снятые с вооружения "Мираж-2000C", а в перспективе – модернизированные F-5M и AMX A-1M, которые планируется списать в 2035 году. Соглашение с Saab включает покупку боевых самолетов, материально-техническое обеспечение и закупки вооружений. Согласно контракту, 28 из 36 самолетов будут выполнены в одноместной версии "E" и 8 – в двухместной "F".

Одновременно Saab и Командование ВВС Бразилии (COMAER) подписали офсетное соглашение, стоимость которого оценивается в 9,1 млрд. долл. В реализации проекта участвуют Департамент науки и аэрокосмической техники ВВС Бразилии (DCTA), а также компании Akaer, Atech, Atmos Sistemas, AEL Sistemas, Embraer, Mectron Communication, Saab Aeronautica Montagens.

Бразильские истребители будут отличаться несколькими особенностями, включая широкоформатный дисплей (WAD), систему огибания рельефа местности, национальную систему госопознавания "свой-чужой" (IFF), систему предупреждения о лазерном облучении, бортовой компрессор HiPPAG компании Ultra Electronics, систему связи Link BR-2.

Saab отвечает за производство 13 самолетов "Грипен" версий "E" и "F" в Швеции. Оставшиеся 23 истребителя будут произведены Embraer в Бразилии в период с 2020 по 2024 гг. Серийные самолеты планируется поставлять, начиная с 2021 года. Согласно графику, 11 самолетов будут доставлены в 2021 году, восемь – в 2022 году, семь – в 2023 году, восемь – в 2024 году.