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30.08.2019
Военное обозрение

В Китае: По видео полёта понятно, что двигатели Су-57 превосходят двигатели J-20

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После появления на ТВ кадров с полётами новейших российских истребителей Су-57 в небе над Жуковским особенным образом активизировались зарубежные военные эксперты и таковыми себя называющие.

Источник изображения: topwar.ru

Так, в китайских СМИ появились материалы, в которых у экспертов откровенно не получается высказываться без эмоций в отношении продемонстрированных российскими лётчиками возможностей Су-57. В военном разделе SINA отмечается, что разговоры о "превосходстве китайских истребителей нового поколения J-20 над российскими Су-57" не подтверждаются объективными фактами. Предлагается оценить те фигуры высшего пилотажа, которые были показаны на Су-57, вдобавок ещё и пока не принятом на вооружение ВКС РФ и находящемся в формате опытной эксплуатации, с теми фигурами, которые показывали китайские пилоты на J-20.

Из обсуждения китайскими экспертами полёта Су-57:

По одному только видео демонстрационного полёта любому специалисту в авиации уже понятно, что двигатели Су-57 качественно превосходят двигатели наших истребителей J-20. При этом русские говорят, что это ещё и двигатели первой очереди (первого этапа, - прим. "ВО"). А там готовят ещё и вторую очередь.

Напомним, что на J-20 установлены двигатели АЛ-31ФН российского производства.

Особенно отмечается демонстрация фигуры, которую принято называть плоским штопором. Лёгкость, с которой Су-57 выходил в стадию обычного полёта после плоского штопора, также обсуждается в зарубежных СМИ. В частности, отмечено, что та маневренность, которая достигается при пилотировании Су-57, существенно выше показателей маневренности тех же J-20.

Единственное, что "греет души" китайских экспертов, так это "стелс"-технологии. Они продолжают утверждать, что в этом плане J-20 к самолётам нового поколения относятся, а Су-57 - нет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
J-20
АЛ-31Ф
АЛ-31ФH
ПАК ФА
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