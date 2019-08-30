Войти
30.08.2019
ТАСС

Экипажи "Союза МС-15" начали экзаменационные тренировки

421
0
0
Космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка перед пуском ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-20М» с космодрома Байконур
Космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка перед пуском ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-20М» с космодрома Байконур.
Источник изображения: В© Р РРђ РќРѕРІРѕСЃС‚Рё, Р Р°РјРёР»СЊ РЎРёС‚РґРёРєРѕРІ | РџРµСЂРµР№С‚Рё РІ С„РѕС‚РѕР±Р°РЅРє

Запуск намечен на 25 сентября

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля "Союз МС-15", старт которого на Международную космическую станцию (МКС) планируется в конце сентября, приступил к комплексным экзаменационным тренировкам в Центре подготовки космонавтов. Основной экипаж в составе россиянина Олега Скрипочки, американки Джессики Меир и первого космонавта ОАЭ Хаззаа аль-Мансури утром начал сдавать экзамен в тренажере российского сегмента МКС.

Ранее NASA сообщало, что пуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" намечен на 25 сентября в 16:57 мск, стыковка с МКС - в 23:00 мск.

"Экипаж у нас грамотный, мы готовы к полету. Отсутствие опыта [космического полета у Меир и аль-Мансури] компенсируется высокой профессиональной подготовкой", - сказал журналистам Скрипочка. Аль-Мансури гордится, что будет первым арабским космонавтом на борту МКС. Среди экспериментов, которые он будет проводить - исследование влияния невесомости на выращивание фиников.

Дублеры

Дублирующий экипаж, включающий россиянина Сергея Рыжикова, американца Томаса Маршберна и араба Султана аль-Нейади, в скафандрах "Сокол-КВ-2" приступил к сдаче экзамена на тренажере пилотируемого корабля "Союз МС". Аль-Нейади сказал журналистам, что аль-Мансури в сентябре предстоит стать для ОАЭ своего рода Юрием Гагариным.

"А Султан станет нашим [Германом] Титовым", - добавил Рыжиков.

В пятницу экипажи поменяются тренажерами. По результатам экзаменов межведомственная комиссия примет решение о допуске экипажей "Союза МС-15" к предстартовой подготовке на Байконуре.

Планируется, что Скрипочка и Меир после 189 дней на борту МКС возвратятся на Землю 1 апреля 2020 года вместе с американцем Эндрю Морганом. Аль-Мансури должен провести на борту МКС восемь дней. Его приземление на корабле "Союз МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом намечается на 3 октября. По данным NASA, отстыковка корабля от МКС состоится в 10:35 мск, посадка в Казахстане - в 13:58 мск.

В июне 2018 года "Роскосмос" и Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида подписали соглашение о полете первого космонавта ОАЭ на МКС. В сентябре 2018 года в подмосковном Центре подготовки космонавтов началась подготовка двух кандидатов в космонавты ОАЭ - военного летчика Хаззаа аль-Мансури и инженера сетевой поддержки Султана аль-Нейади.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
ОАЭ
Россия
США
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
2020-й год
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз РН
Похожие новости
14.06.2019
Пуск ракеты "Союз" с очередным экипажем МКС в июле будет вечерним - "Роскосмос"
10.05.2019
Половина нынешнего экипажа МКС вернется на Землю 25 июня
24.09.2018
МКС для туризма — это ни о чем! Космонавт Котов — о будущем российского космоса
02.05.2017
Всем спасибо, все свободны
13.01.2011
Полвека космической эры
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.08 07:06
  • 1
Болтон заявил о готовности Вашингтона оказать содействие в утилизации российских боеприпасов в Приднестровье
  • 30.08 06:35
  • 7
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии
  • 30.08 05:37
  • 14
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 30.08 03:38
  • 1
Закрытые ангары-укрытия для авиационной техники на авиабазе Хмеймим
  • 30.08 03:21
  • 1
Полет нормальный: на защиту лайнеров от птиц потратят 5,6 млн рублей
  • 30.08 02:50
  • 5
Названы сроки создания гиперзвуковой версии российско-индийской ракеты BrahMos
  • 30.08 02:26
  • 14
Очередной "первый в мире" квантовый радар
  • 30.08 01:53
  • 4
Министерство обороны России выпустило запрос на новый противолодочный самолет
  • 30.08 00:11
  • 1
Появилось первое фото третьего авианосца Китая
  • 29.08 23:58
  • 3
Болтон обвинил Китай в краже технологий истребителя F-35
  • 29.08 23:16
  • 122
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 29.08 22:07
  • 1
Запуск ракеты "Протон" с двумя спутниками застрахуют на 2,146 млрд рублей
  • 29.08 21:40
  • 5
Конструкторы предложили заменить Ан-2 однодвигательным монопланом
  • 29.08 17:03
  • 1
Королевская наложница
  • 29.08 15:49
  • 1
Минобороны утроило сумму иска к ОАК