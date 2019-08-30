На МАКС-2019 представили новую линейку бортовых индикаторов для авиации

В концерне "Радиоэлектронные технологии" отметили, что новые бортовые индикаторы полностью закроют вопрос импортозамещения в этом сегменте

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (входит в Ростех) представил на авиасалоне МАКС-2019 новую линейку бортовых многофункциональных индикаторов, которые помогут добиться импортонезависимости в данном сегменте. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе концерна.

"Сегодня перед конструкторами и серийными производителями стоит вопрос создания бортового радиоэлектронного оборудования, которое, с одной стороны, охватывает весь комплекс задач индикации и определения пилотажно-навигационных параметров, с другой - легко адаптируемо под различные типы бортов как военных, так и гражданских. Новые бортовые индикаторы полностью закроют вопрос импортозамещения в этом сегменте", - приводит пресс-служба слова генерального директора концерна Николая Колесова.

Бортовые индикаторы производятся на "Раменском приборостроительном заводе". Они предназначены для отображения информации о положении самолета во время полета, могут использоваться как в качестве резервного контура, так и совместно с бортовым радиоэлектронным оборудованием.

В рамках авиасалона представлены четыре прибора. БМИ-5 - для отображения информации о положении самолета в горизонтальной и вертикальной плоскостях. БМИ-10 (10 дюймов) и БМИ-15 (15 дюймов) предназначены для отображения информации о положении летательного аппарата относительно сторон света в горизонтальной и вертикальной плоскостях. И БМИ-25 (25 дюймов) обеспечивает многократное формирование синтезированного видеопотока, карты местности с частотой обновления 60 Гц.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.