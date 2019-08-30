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30.08.2019
ТАСС

В ФСВТС заявили, что вопрос с выплатой Индией аванса по контракту на С-400 решен

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Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2017
Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2017.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству отметили, что контракт будет выполняться в соответствии с достигнутыми договоренностями и подписанными документами

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россия и Индия решили вопрос с выплатой индийской стороной аванса по контракту на зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф". Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

"Контракт на С-400 будет выполняться в соответствии с достигнутыми договоренностями и подписанными документами. Вопрос с авансированием контракта решен, детали мы не комментируем", - сказали в пресс-службе.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести ЗРС С-400 в 2015 году. Контракт на поставку стоимостью $5,43 млрд был подписан в 2018 году. Это вызвало недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику.

С-400 "Триумф" (по кодификации НАТО - SA-21 Growler, "ворчун") - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Разрабатывалась в НПО "Алмаз" с середины 1980-х годов, генеральный конструктор - Александр Леманский.

Россия подписала контракты на поставку этих систем также с Китаем (первый заказчик) и Турцией.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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