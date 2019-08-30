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30.08.2019
ТАСС

Ракету "Ангара" с космодрома Восточный запустят в четвертом квартале 2023 года

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РН "Ангара-А5"
РН "Ангара-А5".
Источник изображения: http://www.arms-expo.ru/

В ЦЭНКИ сообщили о прохождении заводских испытаний опорного устройства первых четырех этажей кабель-заправочной башни

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Первый запуск российской ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный запланирован на четвертый квартал 2023 года. Об этом сообщил начальник отдела Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Кирилл Филенков.

"Пройдены заводские испытания опорного устройства первых четырех этажей кабель-заправочной башни. Началась их отправка на космодром Восточный. Отправка будет завершена в срок с ориентировочной датой пуска ракеты-носителя "Ангара-А5" - четвертый квартал 2023 года", - сказал Филенков в программе "Космическая среда" на YouTube.

Ранее источник на дальневосточном космодроме сообщил ТАСС, что рабочие производственно-строительного объединения "Казань" осенью начнут заливать бетон под новый стартовый стол на космодроме Восточный, с которого будут запускаться ракеты серии "Ангара". Позднее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил эту информацию.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
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