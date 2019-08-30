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30.08.2019
Военное обозрение

В Индии объясняют, почему нужно купить МиГ-35

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В индийской прессе вышел материал, который носит название "Почему Индия должна купить МиГ-35 у России" (без знака вопроса). Авторы материала пишут о том, что Россия создала истребитель поколения 4++, на котором реализованы многие из новейших технологий.

Источник изображения: topwar.ru

Отмечается, что российский боевой самолёт получил новейшие средства связи и навигации, систему управления вооружениями, возможность сетецентрической обработки информации, получаемой, в том числе, и через спутниковые средства. Отмечается, что при развитии индийской спутниковой группировки, такой самолёт может стать настоящим прорывом для ВВС Индии.

Отдельно отмечаются двигатели МиГ-35, которые имеют цифровую систему контроля управления, низкий удельных расход топлива, приводящий к появлению крайне малой инфракрасной зоны и, соответственно, к меньшей "видимости" для ракет противника.

Из материала индийских СМИ:

МиГ-35 оснащены соплами, которые могут изменять положение вверх-вниз и влево-вправо на 15–30 градусов, что придаёт самолёту дополнительные возможности для маневрирования. Изменяемый вектор тяги в итоге позволяет выполнять резкие маневры с большими перегрузками, чтобы избежать ракет класса "воздух-воздух" или "земля-воздух".

Акцент делается и на повышенной дальности полёта МиГ-35.

Индийский эксперт Ранджит Сингх:

Поскольку французские Rafale слишком дороги, да и Франция не заинтересована в передаче нам технологий, Индия может приобрести МиГ-35, дооснастив их в случае необходимости как собственными, так, например, и израильскими средствами связи, вооружениями. МиГ-35 может стать практически неограниченной по своему потенциалу истребительной платформой ВВС Индии.

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Страны
Израиль
Индия
Россия
Франция
Продукция
Rafale
МиГ-35
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