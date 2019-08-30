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30.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Немецким солдатам стало не хватать ботинок

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Военнослужащий бундесвера
Военнослужащий бундесвера.
Источник изображения: gazeta.ru

Вооруженным силам Германии не хватает предметов первой необходимости, сообщают немецкие СМИ.

"Самолеты не летают, танки не ездят, и пушки не стреляют. Оснащенность бундесвера плачевна. Оценка "условно готов к обороне" вполне подходит", – передает РИА "Новости" текст статьи Die Welt.

По данным газеты, поставка войскам бундесвера ботинок столкнулось с большими задержками. Минобороны страны заявило, что срывы срока поставок связаны с ограниченными возможностями промышленности.

Из стандартного комплекта, включающего две пары тяжелых ботинок и одну пару легких, немецкие военные в достаточном количестве была выдана лишь одна пара тяжелой обуви – 160 тыс. пар при численности бундесвера в 183 тысячи. Легкие ботинки получили 31 тыс. солдат.

"Это все равно, что пожарным тушить пожары в тапочках", – заявила депутат бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Напомним, ранее в Германии раскритиковали состояние национального флота, пожаловались на нехватку самолетов для подготовки военных летчиков и признали дефицит боеспособных танков.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Германия
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