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30.08.2019
Интерфакс-АВН

Глава ЕКА объяснил, почему агентство приостанавливает полеты на российских "Союзах"

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Директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йохан Дитрих Вернер
Директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йохан Дитрих Вернер.
Источник изображения: © EPA/Ulises Ruiz Basurto

Жуковский. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Приостановка использования российских "Союзов" для доставки европейских астронавтов на МКС связана с особенностями соглашений между ЕКА и NASA, сообщил "Интерфаксу" глава Европейского космического агентства Ян Вернер.

"У нас есть соглашение с NASA: мы поставляем им оборудование и за это они предоставляют нам места по своей квоте. Мы не можем определять, на каких кораблях наши астронавты будут летать на МКС. В прошлом это были Шаттлы, сейчас "Союзы". Теперь NASA готовится начать использовать корабли, разработанные SpaceX и Boeing", - сказал он.

По его словам, в данной ситуации "работает с одной стороны соглашение между нами и NASA с одной стороны, и между Роскосмосом и NASA с другой стороны. Прямой договоренности между ЕКА и Роскосмосом нет".

26 августа глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель, заявил, что агентство приостанавливает полёты своих астронавтов на российских "Союзах". При этом Пишель заявил, что ЕКА может вновь начать пользоваться российскими кораблями, если Роскосмос и NASA договорятся о перекрестных полетах.

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Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
SpaceX
Роскосмос
Проекты
МКС
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