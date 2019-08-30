Появление Су-57 в Сирии объяснили

Два предсерийных образца истребителя пятого поколения Су-57 появлялись в Сирии с целью рекламы российского оружия, пишет "Звезда".

Согласно еженедельнику, именно тогда прошла "первая демонстрация новейшего российского боевого самолета в условиях реальной войны". "Причем демонстрация, явно рассчитанная на привлечение зарубежного внимания, в том числе со стороны потенциальных покупателей", — уверяет издание.

Еженедельник предполагает, что интенсивные работы по совершенствованию инфраструктуры российской авиабазы Хмеймим в Сирии могут указывать на появление там в ближайшее время "на долговременной основе подразделения новейших российских истребителей".

В августе на открытой статической стоянке Международного авиационно-космического салона 2019 года (МАКС-2019) в Жуковском (Московская область) была впервые представлена экспортная версия истребителя пятого поколения Су-57э.

В том же месяце китайская государственная газета "Хуаньцю шибао" написала, что Пекин может рассмотреть покупку Су-57 у Москвы после того, как сравнит его возможности с самолетами собственного производства.

В марте директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов сообщил, что документы на Су-57э почти готовы.

Су-57 оказались в Сирии в феврале 2018 года. Тогда же источник "Коммерсанта" сообщил, что переброска истребителей проведена в рамках программы испытания систем вооружения. Ранее в том же месяце Юрий Борисов, занимавший пост замминистра обороны, анонсировал начало опытно-боевой эксплуатации Су-57.