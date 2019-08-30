В Турции отреагировали на предложение РФ по подготовке турецкого космонавта

Турецкие СМИ и представители общественности активно обсуждают российское предложение, поступившее в адрес турецкой делегации на Международной авиакосмическом салоне МАКС-2019. Речь идёт о предложении, сделанном главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

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Рогозин предложил турецким партнёрам поучаствовать в совместной космической программе – подготовить первого турецкого космонавта. По словам Рогозина, полёт первого турецкого космонавта мог бы стать событием, приуроченным к 100-летию основания Турецкого государства (дата основания – 23 октября 1923 года). Таким образом, туркам предлагают подготовить своего космонавта на базе российского центра до 2023 года.

Президент Турции отметил, что это "очень интересное и почётное предложение". По его словам, Турция готова присоединиться к такой программе.

Турецкие СМИ назвали это настоящей сенсацией. В ряде средств массовой информации Турции отмечается, что за долгие годы партнёрства с США Вашингтон так и не предложил Анкаре войти в совместную программу по освоению космоса. Отмечено, что турецкие спутники выводятся на орбиту ракетами Европейского космического агентства. Однако и европейцы не горят желанием привлекать Турцию к пилотируемым космическим полётам.

Для справки: в Турции работает институт космических исследований. Был создан он в 1985 году. На сегодняшний день эксплуатирует несколько турецких спутников, включая RASAT и GKTRK-2, данные с которых применяются и министерством национальной обороны страны. Также работает институт на проектом по созданию спутников дистанционного зондирования Земли.

В Роскосмосе ранее заявили, что Россия также собирается развивать собственные проекты по дистанционному зондированию планеты. В Турции отметили, что и эту работу можно было бы проводить совместно.