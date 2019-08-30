ЕКА готово отправлять астронавтов на МКС на российских кораблях

Глава агентства Ян Вернер подчеркнул, что для этого необходимы соответствующие договоренности

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) готово в будущем отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях "Союз", но для этого необходимы соответствующие договоренности с Роскосмосом. Решение об этом пока не принято, сообщил в среду ТАСС на авиасалоне МАКС-2019 глава агентства Ян Вернер.

Ранее глава представительства ЕКА в РФ Рене Пишель сообщил ТАСС, что ЕКА может временно прекратить полеты европейских астронавтов к МКС на "Союзах". По его словам, в соответствии с нынешним графиком полетов, согласованным странами-партнерами по МКС, Лука Пармитано является последним на ближайшее время европейским астронавтом, полетевшим на станцию на российском "Союзе". Это связано с появлением американских пилотируемых кораблей, а также с контрактными отношениями Европейского космического агентства с NASA по работе на МКС.

"Для [дальнейшего] запуска европейских астронавтов на российских кораблях необходима прямая договоренность, в частности с Роскосмосом. Пока такой договоренности нет. Решение на сегодняшний день не принято, это будет рассматриваться в будущем", - сказал Вернер, уточнив, что в ходе встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным во вторник европейская сторона выразила свою готовность достичь с РФ договоренность о дальнейшей доставке астронавтов ЕКА на "Союзах".

По его словам, ЕКА не оплачивает полеты своих астронавтов на МКС. Агентство поставляет оборудование американским коллегам, а они предоставляют возможность запуска европейских астронавтов на станцию. "Такая договоренность была предусмотрена еще в рамках программы "Шаттл" и когда она была закрыта, американцы остались нам должны несколько запусков европейских астронавтов. После этого мы продолжили сотрудничество на следующей основе: мы поставляем оборудование американцам, а они платят Роскосмосу за места европейских астронавтов", - пояснил Вернер.

"И это не наше решение, не то, что мы не хотим продолжать запускать европейских астронавтов на "Союзах". Дело в том, что сейчас завершается срок действия части договоренностей между ЕКА, NASA и Роскосмосом, в рамках которых эти запуски ранее осуществлялись, в связи с тем, что NASA планирует перейти на другие системы доставки астронавтов (собственные пилотируемые корабли - прим. ТАСС)", - уточнил глава Европейского космического агентства.

С 2011 года к Международной космической станции из пилотируемых кораблей летают только российские корабли "Союз". Они доставляют российских, американских и других членов экипажа МКС. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing.