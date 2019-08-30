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30.08.2019
ТАСС

СМИ: на борту первого индийского космического корабля не будет женщин

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ISRO
Эмблема индийской организации космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization).
Источник изображения: galaxywire.net

Женщины будут в составе будущих пилотируемых миссий, сообщил NDTV

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 августа. /ТАСС/. Женщины не войдут в состав экипажа первого индийского космического корабля, вопреки распространявшейся ранее информации. Как сообщает в четверг телеканал NDTV со ссылкой на источник в Индийской организации космических исследований (ISRO), космическое ведомство отбирает первую национальную команду космонавтов из числа военных летчиков-испытателей.

"Большинство первых пилотируемых миссий, проведенных различными странами в прошлом, состояли из летчиков-испытателей. И мы придерживаемся этого же принципа для нашей первой миссии. Мы также рассматриваем летчиков-испытателей из вооруженных сил, среди которых нет женщин", - цитирует телеканал слова источника. "Однако гражданские лица, в том числе женщины, будут в составе будущих пилотируемых миссий", - добавил источник.

Представитель ISRO отметил, что это космическое ведомство уже приступило к составлению короткого списка вероятных кандидатов для первого полета в космос, список должен быть окончательно завершен в следующем месяце. Кандидатов из этого списка отправят в Россию на стажировку после ноября, добавил он.

Как ранее сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, российские специалисты из Центра подготовки космонавтов (ЦПК) этой осенью проведут отбор в Индии первой группы космонавтов, которые будут обучаться в Звездном городке.

В августе 2018 года премьер Индии Нарендра Моди объявил, что страна самостоятельно отправит в космос национальный экипаж к 2022 году, когда страна будет отмечать 75-ю годовщину независимости. Как затем сообщили представители ISRO, предполагалось, что экипаж из трех человек, в числе которых будет и "дочь Индии", отправится на низкую околоземную орбиту, на которой проработает пять - семь дней. Первый индийский космический корабль получил название "Гаганьян" - "Небесный корабль" (от санскритского "гагана" - небеса).

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ISRO
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Рогозин Дмитрий
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