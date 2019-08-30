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30.08.2019
Lenta.ru

Робот Федор не узнал Эрдогана и начал испытания экзоскелета

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Источник изображения: Фото: КЦ "Южный" / ЦЭНКИ

Робот Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research), который находится на пристыковавшемся к Международной космической станции (МКС) корабле "Союз МС-14", сообщил о начале испытаний экзоскелета в Twitter.

"Сегодня начали испытания экзоскелета", — написал он.

Кроме того, Федор упомянул о прошедшем 27 августа телемосте с президентом России Владимиром Путиным, однако не вспомнил находившегося рядом турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, назвав его "еще одним не идентифицированным участником радиообмена".

Утром 24 августа "Союз МС-14" не смог пристыковаться к МКС. Причиной этого "Роскосмос" назвал неисправности усилителя сигналов системы взаимных измерений "Курс" на малом исследовательском модуле № 2 (МИМ2) "Поиск" российского сегмента МКС. Вторая попытка стыковки космического корабля со станцией, состоявшаяся утром 27 августа, оказалась успешной.

Антропоморфный робот-спасатель FEDOR создан "Андроидной техникой" и Фондом перспективных исследований (ФПИ) по заказу МЧС России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей. Недавно он сменил имя, теперь его зовут Skybot F-850.

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