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30.08.2019
Известия.ru

Робот "Федор" рассказал об испытаниях экзоскелета на МКС

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Роскосмос

На Международной космической станции (МКС) начались испытания экзоскелета для антропоморфного робота Федора. Об этом говорится в аккаунте робота в Twitter.

Экзоскелет необходим для того, чтобы робот мог работать в режиме копирования. Он напоминает маску и большие перчатки, которые надевает космонавт для управления андроидом.

"Федор" также сообщил, что космонавт Александр Скворцов трижды заглядывал через шлюз агрегатного отсека в корабль "Союз МС-14", на котором робот прибыл на борт станции, и показывал "комбинацию кисти правой руки" (палец вверх).

Также андроид напомнил о состоявшемся во вторник, 27 августа, разговоре по телемосту президента России Владимира Путина с россиянами Александром Скворцовым и Алексеем Овчининым.

28 августа командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко заявил на пресс-конференции во время авиасалона МАКС-2019, что роботы никогда не смогут полностью заменить человека в космосе.

Робот "Федор" отправился к МКС 22 августа на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур. После старта она вывела корабль "Союз МС-14" за пределы атмосферы. Отделение всех трех ступеней прошло штатно.

В 8:30 мск 24 августа корабль должен был пристыковаться к МКС, но стыковка была отменена из-за неисправности, когда "Союз" находился на расстоянии около 96 м от станции.

Утром 27 августа "Союз МС-14" с "Федором" со второй попытки успешно пристыковался к МКС. "Союз" в автоматическом режиме причалил к стыковочному узлу модуля "Звезда" российского сегмента МКС около 6:08 мск.

Кроме робота "Федора", космическое судно доставило на борт МКС около 670 кг сухих грузов, в том числе медицинское и научное оборудование, а также контейнеры с продуктами питания, средства личной гигиены для членов экипажа и другое.

"Федор" (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель.

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