Закрытые ангары-укрытия для авиационной техники на авиабазе Хмеймим

Во время дня открытых дверей для иностранных журналистов на российской авиабазе Хмеймим в Сирии в "кадр" впервые попали построенные на Хмеймим в 2018-2019 годах закрытые ангары-укрытия для авиационной техники.

Закрытые ангары-укрытия для авиационной техники на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, август 2019 года (с) кадр из видео Первого канала

Закрытые ангары-укрытия для авиационной техники на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, август 2019 года (с) кадры из видео Первого канала

Видео (с) Первый канал: