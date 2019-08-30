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30.08.2019
bmpd.livejournal.com

Закрытые ангары-укрытия для авиационной техники на авиабазе Хмеймим

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Во время дня открытых дверей для иностранных журналистов на российской авиабазе Хмеймим в Сирии в "кадр" впервые попали построенные на Хмеймим в 2018-2019 годах закрытые ангары-укрытия для авиационной техники.

Закрытые ангары-укрытия для авиационной техники на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, август 2019 года (с) кадр из видео Первого канала

Закрытые ангары-укрытия для авиационной техники на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, август 2019 года (с) кадры из видео Первого канала

Видео (с) Первый канал:

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
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1 комментарий
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30.08.2019 03:38
В Сирии строят ангары-укрытия, а в России поболтали года два назад про массовое строительство быстровозводимых ангаров для ВКС и как обычно забыли...
Все новые Су-35, Су-34, Су-30-СМ стоят под открытым небом, что не самым лучшим образом сказывается на качестве обслуживания и соответственно сроках службы авиационной техники.
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