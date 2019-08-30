Закрытые ангары-укрытия для авиационной техники на авиабазе Хмеймим
Во время дня открытых дверей для иностранных журналистов на российской авиабазе Хмеймим в Сирии в "кадр" впервые попали построенные на Хмеймим в 2018-2019 годах закрытые ангары-укрытия для авиационной техники.
Закрытые ангары-укрытия для авиационной техники на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, август 2019 года (с) кадр из видео Первого канала
Закрытые ангары-укрытия для авиационной техники на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, август 2019 года (с) кадры из видео Первого канала
Видео (с) Первый канал:
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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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1 комментарий
№1
штурм
30.08.2019 03:38
В Сирии строят ангары-укрытия, а в России поболтали года два назад про массовое строительство быстровозводимых ангаров для ВКС и как обычно забыли...
Все новые Су-35, Су-34, Су-30-СМ стоят под открытым небом, что не самым лучшим образом сказывается на качестве обслуживания и соответственно сроках службы авиационной техники.
Все новые Су-35, Су-34, Су-30-СМ стоят под открытым небом, что не самым лучшим образом сказывается на качестве обслуживания и соответственно сроках службы авиационной техники.
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