Полеты бомбардировщиков Су-34 со строящейся автодороги в Татарстане

Как сообщила телерадиокомпания "Новый Век" (ТНВ, Казань), на строящуюся магистраль "Европа - Западный Китай" в Татарстане утром 28 августа 2019 года приземлились двенадцать боевых Су-34 и два транспортных Ан-26.

С экстренной посадки самолетов на автотрассу в Чистопольском районе начались военные учения Министерства обороны Российской Федерации. Задача - подготовить аэродром на трассе и отразить атаку противника. Удалось ли ее выполнить и какую технику сегодня использовали впервые? Все подробности в сюжете ТНВ.

Фронтовые бомбардировщики Су-34 ВКС России в ходе полетов с участка строящейся автомагистрали "Европа - Западный Китай" в Чистопольском районе Татарстана в рамках специального учения по материально-техническому обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Центрального военного округа, 28.08.2019 (с) кадр из видео Министерства обороны России

Прямо на автотрассу приземляются вертолеты, к месту ЧП подъезжает военная техника, садятся транспортные Ан-26. Это значит что дорога перекрыта. Такие участки для посадки есть на всех основных магистралях страны. Но они засекречены. Например, в Чистопольском районе полевой аэродром - 2,5 километра. Он подходит для современных самолетов.

На аэродром один за другим приземляются 12 сверхзвуковых истребителей Су-34. Здесь их должны вооружить ракетами и бомбами. Но тут по легенде учений вмешивается противник. Отрабатывается атака полигона беспилотными летательными аппаратами. Повреждена полоса и один из боевых самолетов. На месте уже работает пожарная машина. За условные полчаса полосу восстанавливают, подбитый самолёт тушат и вывозят. Дальше заправка. И тут новинка. Впервые используются топлизаправщики нового образца.

"Одновременно [заправщик] может заправлять ни много ни мало 24 самолета. Это, по расчетам, в 15 раз сокращает время подготовки самолета к вылету, чем простым подходом на аэродроме - заправка, обеспечение электроэнергией, газом, топливом, ракетами. Чтобы самолет взлетел, к нему должны подъехать пять машин, сейчас вы видите, что к нему подошла одна машина и не более", - рассказывает заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков.

Дальше по сценарию нападение диверсионной разведывательной группы. На аэродроме стрельба. Атака снова отражена. Боевые единицы готовы вылететь для решения задач.

По данным ТНВ, такие учения до 30 августа проходят во всем Центральном военном округе. Участвуют - больше 30 тысяч военнослужащих, свыше 7 тысяч единиц вооружения и военной техники, до 90 самолетов и вертолетов.

В свою очередь, Министертство обороны Российской Федерации сообщило следующее:

12 боевых самолетов Су-34 и два транспортных Ан-26 приземлились на строящуюся магистраль "Европа - Западный Китай" в Татарстане в рамках специального учения по материально-техническому обеспечению (МТО) ВС РФ, которое проходит на территории Центрального военного округа.

При проектировании крупных автомагистралей предусматриваются специальные участки, на которых в случае необходимости возможна посадка боевых и транспортных самолетов. На одном из таких участков в Татарстане развернут полевой аэродром, где находятся склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также вся аэродромная инфраструктура. Это позволяет осуществлять посадку летательных аппаратов и подготовку к взлету.

Кроме того, в ходе учения впервые была применена в полевых условиях автоматизированная система централизованной заправки авиации топливом.

В систему входят шесть заправочных агрегатов, насосный модуль в контейнером исполнении и группа резервуаров вместимостью 400 кубометров. Пропускная способность каждой заправочной станции - более 500 литров в минуту, что позволяет заправлять одновременно шесть самолетов менее чем за 10 минут.

Также впервые был испытан перспективный топливозаправщик АТЗ-20, позволяющий заправить самолет менее чем за пять минут, его пропускная способность - 1200 литров в минуту.

Видео (с) ТНВ:

Видео (с) Министерство обороны Российской Федерации: