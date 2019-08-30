Оригинал взят у коллеги dambiev в Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол

28 августа 2019 года в монгольском городе Чойбалсан прошел совместный военный парад подразделений Вооруженных сил Российской Федерации и Монголии в честь 80-летия Победы над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

С российской стороны в параде приняли участие военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады, дислоцированной в городе Кяхта Республики Бурятия. Личный состав бригады участвовал в совместных монголо-российских военных учениях "Селенга-2019", прошедших на полигоне Мунх Хэт в Восточном аймаке Монголии.

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Концерт Ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Монголии

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