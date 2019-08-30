Создание на Украине полного цикла производства боеприпасов

Как сообщил 28 августа 2019 года украинский государственный концерн "Укроборонпром", на государственном предприятии "Шосткинский казенный завод "Импульс" (Шостка, Сумская область), который является одним из ключевых предприятий кластера высокоточного вооружения и боеприпасов "Укроборонпрома", создается новейший производственный центр, замыкает полный цикл производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения. Сейчас завершается установка десятков компьютеризированных высокотехнологичных станков . Об этом заявил генеральный директор концерна "Укроборонпром" Павел Букин.

Обновленный цех украинского государственного предприятия "Шосткинский казенный завод "Импульс" (Шостка, Сумская область), входящего в состав государственного концерна "Укроборонпром" (с) ГК "Укроборонпром"

"Это - новый цех с новейшими станками, предназначенными для высокоточной обработки. Он создан в рекордные сроки благодаря координации основных государственных стейкхолдеров - Кабмина, МЭРТ, Концерна и завода" Импульс ". Уже в ближайшее время начнется производство комплектующих, крайне необходимых для завершения создания замкнутого цикла производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения. Фактически, впервые по истории Украины мы создаем предприятие, которое способно в необходимом количестве производить всю номенклатуру средств инициирования ко всем артиллерийским снарядам и ракетному вооружению", - сообщил генеральный директор Павел Букин.

Как добавил глава "Укроборонпрома", аналогичные центры сейчас создаются в каждом кластере Концерна. Речь идет о харьковском "Заводе им. Малышева", запорожском "Искра", луцком "Мотор" и еще с десятка предприятий "Укроборонпрома". "Сейчас Концерн реализует самое масштабное обновление производственных мощностей оборонных предприятий за 30 лет", - подчеркнул Павел Букин.

Для организации производства на Шосткинском заводе проведены масштабные работы по подготовке цеха, отвечающего международным нормам высокоточного производства. Пол залит специальным полимерным покрытием высокой прочности, способным выдержать станки весом более 5 тонн. Для обеспечения стабильного режима влажности и температуры налажена система кондиционирования и фильтрации воздуха. Кроме того, обновлены система электропитания, освещения и применены энергосберегающие технологии.

"Уже завершено 90% работ по запуску высокоточного производственной площадки. В течение следующих 30-50 дней продлится отладка всех станков. На новом оборудовании мы будем производить детали с точностью, измеряемой в микронах. Кроме того, благодаря этим станкам мы значительно снизим себестоимость продукции. Для понимания: в последний раз такое масштабное обновление оборудования происходило десятки лет назад. То есть, эти новейшие станки сформируют производственные мощности "Импульса" на следующие десятилетия ", - заявил директор ГП "Шосткинский казенный завод "Импульс" Евгений Чернов.

"Шосткинский казенный завод "Импульс" является уникальным предприятием и одним из немногих в мире, которое в замкнутом цикле производит детонаторы, капсюли и другие элементы для различных видов боеприпасов. Именно продукция "Импульса" является одной из главных составляющих в программе создания полного цикла украинского производства боеприпасов различных видов, от снарядов и высокоточных противотанковых ракет, до дальнобойных систем "Ольха" и "Нептун". Поэтому благодаря работе этого предприятия обеспечивается серийное изготовление оружия, стратегически важного для безопасности Украины и боеспособности войск.

Обновленный цех украинского государственного предприятия "Шосткинский казенный завод "Импульс" (Шостка, Сумская область), входящего в состав государственного концерна "Укроборонпром" (с) ГК "Укроборонпром"

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