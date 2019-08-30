Россиянам пообещали "ядерные бомбы с подлетным временем 5–7 минут"

России нельзя оставлять без ответа разрушение США договоренностей в области стратегических вооружений, поскольку отсутствие реакции может привести к милитаризации космического пространства и будет угрожать жизни россиян, пишет в "Известиях" военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его мнению, после прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) может быть не продлен Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), действие которого заканчивается через примерно полтора года.

Эксперт полагает, что вслед за этим США "решат возобновить ядерные испытания в трех средах" или "вернутся к планам размещения ядерного оружия в космосе". "И над нашими головами будут висеть ядерные бомбы с подлетным временем 5–7 минут. А как насчет того, что и мирные спутники порой сходят с орбиты? А если технологический сбой? Последствия для мира понятны?" — пишет Шурыгин.

ДРСМД прекратил свое существование 2 августа по инициативе США.

18 августа в 14:30 по тихоокеанскому летнему времени (19 августа в 00:30 по московскому) Министерство обороны Соединенных Штатов провело на острове Сан-Николас у побережья Калифорнии (США) летные испытания крылатой ракеты наземного базирования, которые были бы запрещены ДРСМД, если бы соглашение действовало на тот момент.