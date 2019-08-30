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30.08.2019
ТАСС

Минобороны планирует зарегистрировать новую дисциплину военно-прикладного спорта

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Стрельба из пистолета "Удав".
Стрельба из пистолета "Удав".
Источник изображения: ria.ru

Речь идет об армейской тактической стрельбе

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российское военное ведомство планирует зарегистрировать в Минспорте России армейскую тактическую стрельбу как отдельную дисциплину военно-прикладного вида спорта "Стрельба из штатного табельного оружия". Об этом журналистам сообщили в среду в Минобороны.

"Такое решение было принято на заседании оргкомитета по созданию Федерации армейской тактической стрельбы, которое прошло сегодня в Многофункциональном огневом центре парка "Патриот" под руководством заместителя министра обороны РФ генерал-лейтенанта Юнус-Бека Евкурова", - сообщили в министерстве.

По данным военного ведомства, перед началом заседания замминистра ознакомился с инфраструктурой крупнейшего в России огневого центра, позволяющего проводить на своей площадке практические стрельбы из любого вида стрелкового оружия и соревнования не только в масштабе Вооруженных сил России, но и на мировом уровне.

"Армейская тактическая стрельба становится неотъемлемой частью боевой подготовки. Отданные министром обороны России указания по внедрению упражнений с элементами практической стрельбы в огневую подготовку войск уже реализуются", - процитировали в ведомстве Евкурова.

В Минобороны отметили, что решение о создании Федерации армейской тактической стрельбы было принято министром обороны РФ Сергеем Шойгу по результатам проведения в зимнем периоде обучения 2019 учебного года занятий и соревнований по данной дисциплине.

В заседании организационного комитета также приняли участие представители руководства видов и родов войск, центральных органов военного управления, Федерации практической стрельбы России.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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