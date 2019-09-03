«Посейдон». Ошибка или достижение?

В своей речи перед Федеральным Собранием РФ Президент Путин В.В. анонсировал шестёрку принципиально новых разрабатываемых в настоящее время видов вооружений. Один из них «Посейдон». Подводный дрон с атомным приводом. По сравнению с остальными, именно это оружие вызвало наибольший интерес среди экспертов и читателей. По крайней мере ему посвящено подавляющее большинство публикаций в прессе. Вот только названия самых крупных из них. «Статусный тупик», «Мифы и легенды «Посейдона», «Целевой облик аппарата «Посейдон», «Неуловимый «Посейдон» «И снова о «Посейдоне», «Неуязвимость «Посейдона» - миф?»

Кроме перечисленных, есть еще множество статей меньшего размера. А так же интервью, мнения авторитетных экспертов и т.д. и т.п. (При этом революционный атомолет «Буревестник» никакого ажиотажа не вызвал).

Очевидно, что люди не совсем понимают, как будет применяться этот аппарат. В каких случаях его можно использовать? С какой эффективностью? Этот вид вооружений вызывает намного больше вопросов, чем ответов.

В указанных выше публикациях достаточно хорошо рассмотрены многие аспекты возможной тактики его применения, предполагаемые технические характеристики , уязвимости, сильные и слабые стороны.

Однако здесь мы остановимся на вопросах, которые ранее еще никем не исследовались:.

- Виды целей для подводного беспилотника.

- Способность атомного дрона эффективно поражать эти цели.

- Способность вероятного противника защищаться от российской атомной торпеды

Итак.

Что ДОСТОВЕРНО известно о «Посейдоне» сегодня? А только то, что сказал Президент в своей речи да несколько фото, распространённых Министерством обороны.

«Посейдон»:

- Это средство доставки водородной бомбы к цели. Представляет собой подводный дрон с ядерной силовой установкой.

- Размеры, если судить по фото, приблизительно 20-25 метров в длину и 1.8- 2 метра в диаметре.

- Скорость (максимальная ) 180 км/час. Минимальная не озвучивалась.

- Глубина хода максимальная -1 км.

- Носитель - АПЛ типа «Белгород». (Сколько таких аппаратов на каждой лодке- носителе точно неизвестно. По слухам, шесть. )

- Это пожалуй все.

Остальное, как перечисленные выше публикации, так и настоящая статья - просто домыслы и рассуждения, а возможно и фантазии сведущих и не очень разбирающихся в подводной тематике людей. К достоверным источникам такую информацию отнести трудно.

И тем не менее. Что то, хоть и очень ориентировочно, очень приблизительно понять можно. Давайте попробуем немного порассуждать о совершенно очевидных вещах. Просто на основании самых общих физических принципов.

I. Динамика перемещения «Посейдона» в водной толще.

Любой подводный аппарат может двигаться под водой двумя разными методами. Как подводная лодка или как торпеда. Необходимо решить, к какому из этих классов отнести «Посейдон». Ответ на вопрос достаточно важен.

Подводная лодка (ПЛ) – имеет т.н. нулевую плавучесть. Иными словами, действующая на нее сила тяжести (тянущая ко дну) уравновешивается выталкивающей силой Архимеда. . В этом случае ПЛ может как бы «зависать» в водной толще и двигаться при этом с любой скоростью. От самой малой до максимальной. Для изменения глубины погружения ПЛ снабжена горизонтальными рулями, расположенными попарно в ее носовой и кормовой частях. (Работают аналогично рулям высоты в самолете)

С торпедой все обстоит иначе. Этот аппарат тяжелее, чем вытесненная им вода. Будучи лишённым хода, он просто утонет. И при движении к цели удерживается на заданной глубине только кормовыми стабилизаторами. Чтобы сохранять свое положение в толще воды, торпеда обязана все время двигаться с максимальной скоростью. (Сбросить ход или зависнуть в водной толще она не в состоянии). Таким образом, торпеда это некая «усеченная» версия подводной лодки.

Чем же является «Посейдон»?

Конечно, ответить на этот вопрос только на основе осмотра фотографий достаточно сложно. Однако, с большой долей уверенности можно предположить, что ядерный дрон по своей динамике является все таки торпедой. В пользу этого вывода свидетельствуют :

- Отсутствие у подводного беспилотника (по крайней мере их не видно на фото) горизонтальных рулей. Торпеде они без надобности. Ей хватает кормовых управляющих плоскостей.

- Соотношение длины аппарата к его диаметру так же указывает на то, что перед нами все таки торпеда.

- Отсутствие рубки. (Отсутствие рубки означает, что дрон для всплытия на поверхность не предназначен. Как впрочем и любая торпеда.)

Максимальная скорость «Посейдона» озвучена Президентом и составляет величину порядка 100 миль/час. Минимальная же скорость неизвестна. У обычных торпед самая маленькая скорость не может быть менее 35-40 миль/час. (Иначе устройство перестает удерживаться на заданной глубине и тонет)

Если наш дрон все таки торпеда, то используя очень осторожно метод аналогий можно утверждать, что и его скорость не может быть меньше вышеуказанной (35-40 узлов)

Что дает нам знание динамических характеристик атомного «Посейдона»?

Оно позволяет сформулировать одно из главных физических ограничений на использование подводных беспилотников - их неспособность принимать радиосигналы.

Зачем необходим радиодиапазон «Посейдону»?

- Во- первых, для получения управляющих сигналов от Главного штаба ВМФ. Чтобы построить курс в упреждённую точку встречи с авианосным соединением вероятного противника

- Во- вторых, для спутниковой навигации с использованием системы ГЛОНАСС или оптической системы. (Радиосекстант)

- В- третьих, для уточнения мест целей с помощью выдвигаемого на поверхность радара.

Любая подводная лодка способна реализовывать эти функции. Однако «Посейдон» ею не является.

Возможно ли осуществить решение перечисленных задач для торпеды?

Очень сомнительно.

Ведь для того, чтобы аппарат под водой мог работать в радиодиапазоне, ему надо поднять радиоантенну НАД поверхностью воды.

Для этих целей на современных подводных лодках (ПЛ) используются системы 2 видов.

Специальные выдвижные устройства. Выглядят они примерно так, как показано на фото внизу.

Специальные выдвижные устройства на ПЛ. Источник: Internet

Все радиоантенны и оптические устройства на ПЛ смонтированы на длинных, очень прочных и габаритных штангах большого диаметра. Эти штанги обеспечивают вылет антенн над верхней поверхностью рубки не более 6-8 метров. (Даже если они телескопические). Следует помнить, что поднимать штанги с антеннами лодка может только на относительно небольших скоростях. Иначе сильный встречный поток воды деформирует выдвижное устройство.

Буксируемые радиоантенны. Кроме того, радиоантенну можно буксировать на специальном всплывающем поплавке называемым параваном.

ПЛ, двигаясь в водной толще, тащит за собой обтекаемое тело с крыльями (Показано на фото), на котором собственно и смонтирована радиоантенна.

Как и в первом случае, буксировка должна осуществляться только на небольших скоростях. (Иначе мощная динамическая нагрузка от соударения поплавка с волнами просто оборвет трос)

Следовательно, использование радиодиапазона на погруженных в воду аппаратах может быть реализовано исключительно на малых скоростях хода.

Применение буксируемых в водной толще антенн сверхнизких частот рассматривать не будем. Этот диапазон используется только для передачи отдельных, особо важных сигналов. (Темп передачи нескольких знаков – 15 минут).

Как мы уже установили, «Посейдон» представляет собой не ПЛ, а торпеду, для которой небольших скоростей просто не существует.

Таким образом, можно утверждать, что даже атомная, очень умная , но все равно торпеда, использовать радиоволны при движении под водой не способна. В силу следующих причин:

- Во-первых, как уже говорилось выше, из за отсутствия малых скоростей. Даже небольшой прирост скорости потребует значительного увеличения весогабаритных характеристик выдвигаемых штанг,которые просто негде будет размещать.

- Во-вторых, из-за небольшой длины выдвижных устройств, которые можно «затолкать» в узкий корпус дрона. (Диаметр этого корпуса, судя по фото, 1.8-2 метра.) Следовательно, поднять над верхним срезом дрона антенну больше чем на 1,5-2 метра просто не получится. (Даже если она телескопическая). Кроме того следует учитывать, что торпеда будет двигаться под водой на глубине не менее 2-3 метров. (Для предотвращения динамических нагрузок от соударения с волнами). Еще учтем высоту волн в Северной Атлантике, которая большую часть года менее 1.5 метров и не бывает. Таким образом, чтобы обеспечить уверенный прием радиосигналов под водой на выдвижную антенну, ее следует поднять не меньше чем на 3.5-4.5 метра над «палубой» торпеды. А на практике, конечно, больше. (У ПЛ эта величина 6-8 метров) Такое невозможно даже теоретически.

Согласившись с изложенными доводами, касающимся динамики движения «Посейдона», можно осторожно сделать два важных вывода:

• Навигацию подводный беспилотник способен осуществлять только с использованием акустических волн. (Радиоволны для него недоступны)

• Не имея возможности приема- передачи навигационных и управленческих радиосигналов, навести атомную торпеду на движущиеся объекты невозможно. Если проще, то «Посейдон» не предназначен для стрельбы по быстро перемещающимся авиационным соединениям. Он используется с той же целью, что и боеголовки баллистических ракет. Поражение площадных, неподвижных целей расположенных у уреза воды.

II. Анализ целей для «Посейдона».

А теперь давайте откроем программу «Яндекс-карты» (Или на худой конец «Googlemaps») и внимательно осмотрим все побережье нашего вероятного противника, с целью поиска потенциальных целей.

Очевидно, что объектами удара для «Посейдона» могут служить либо города на побережье, либо военно-морские базы. Последние здесь все таки рассматривать не будем. Ибо в угрожаемый период, предшествующий началу военных действий, все флоты противоборствующих сторон будут однозначно рассредоточены по бухтам и заливам вдоль побережья. (Даже лишенные хода ремонтируемые корабли утащат буксиры)

Остаются города. А из них к разряду целей следует относить только крупные населенные пункты. (Стрелять по деревням оружием, имеющим запредельную стоимость, не рационально. Как из пушки по воробьям.)

Вообще же говорить на эту тему не принято. Убийство миллионов невоенных людей всегда аморально. Однако действительность такова , что сотни баллистических ракет с обеих сторон уже нацелены не только на военные объекты, но и крупные города. Чтобы в дальнейшем не говорить о гибели мирного населения предположим, что жители обреченных мегаполисов в угрожаемый период, предшествующий любой войне, будут эвакуированы. И поэтому удар будет наноситься по городской инфраструктуре, промышленному потенциалу и жилому фонду.

Ниже автором, на основе картографической информации выбраны достаточно крупные промышленные и населенные центры, достойные такого дорогостоящего боеприпаса как «Посейдон».

Это:

На Атлантическом побережье :

- Портленд. Расстояние от ближайшей точки на берегу моря до центра города- 4 км.

- Бостон. От уреза воды до центра- 2 км.

- Провиденс. 6 км.

- Норфолк. 11 км.

- Нью- Йорк. 10 км. Значительное количество небоскребов прямо на берегу.

Кроме указанных городов, на береговой линии (Во Флориде) расположены Майами и Сент- Петерсберг. Здесь во внимание они не приняты. Поскольку представляют из себя в основном курортные зоны с низкоэтажной застройкой, не обладающие реальным оборонным и промышленным потенциалом и от того в качестве целей бесперспективные.

На Тихоокеанском побережье:

- Лос – Анжелес. 26 км. Это огромный одноэтажный город, практически без высотной застройки. (Сейсмоопасная зона)

- Сан- Франциско. 6 км. Здесь много гор, экранирующих участки города от поражающих факторов наземного или подводного ядерного взрывов.

- Сиэтл. 10 км.

Более перечисленного, автор с использованием электронных карт ничего не нашел.

Если проанализировать этот список, то можно, очень аккуратно, сделать выводы и задать некоторые вопросы.

• Всего целей на побережье у потенциального противника – 8. А «Посейдонов» планируется разместить на двух специальных подводных носителях - 12. Сразу очень трудно понять, где взять для такого количества торпед объекты для поражения.

• Если изучить карту, то можно увидеть, что только 2 города из всего списка расположены на открытом побережье. Это Лос- Анжелес и Сан – Франциско. А вот остальные прикрыты островами, находятся в глубине длинных проливов и гаваней шириной 1-1.5 км. По всем этим узкостям высокоскоростной торпеде крайне сложно маневрировать с использованием только акустических средств навигации. (Выдвижной радар сильно бы помог. Но он скорее всего отсутствует.)

Если резюмировать вышесказанное, то можно утверждать, что реальных целей для стрельбы атомными торпедами совсем немного. И добраться до них в силу даже природных условий (проливы, острова, искусственные сооружения, удаленность центров городов от уреза воды ) очень непросто.

Теперь попробуем оценить возможную эффективность подводного дрона.

III. Оценка точности попадания в неподвижную цель.

Точность попадания любого боеприпаса в точку прицеливания характеризуется круговым вероятным отклонением (КВО). Если проще, то КВО- это радиус круга, в который с вероятностью 0.5 попадет боеголовка. (Или иными словами, это радиус круга, в который уложится половина выпущенных по цели боеприпасов.)

(1). Для боеголовок баллистических ракет.

КВО для атомных боеприпасов размещенных на баллистических ракетах хорошо известно и составляет величину порядка 100-150 метров. (Рассеивание от точки прицеливания)

(2). Оценка точности попадания «Посейдона».

Как отмечалось ранее, атомной торпеде использование радиоволн недоступно и поэтому для навигации она может использовать только акустические волны.

Определить свое место под водой, без всплытия, с помощью гидроакустических устройств можно всего 2 основными способами:

- По рельефу дна.

- По акустическим маякам- маркерам. (Заранее установленным на дне, по маршруту движения к цели.)

Способ навигации по рельефу дна.

Аналогичный способ определения своих координат достаточно хорошо известен на примере крылатых ракет (КР), использующих радиовысотомеры. Каждая такая ракета рассчитывает свое место путем сопоставления фактического рельефа местности с рельефом хранящимся в ее памяти. И по величине отклонения вычисляет поправки курса.

Описанный метод не облает высокой точностью. Очень большими оказываются погрешности в определении высоты того или иного участка. Кроме того, рельеф некоторых видов местности вообще считывать достаточно проблематично. Каменистая пустыня. Озеро. Лес. В ряде случаев, тот же ветер может запросто изменить ландшафт. Скажем, известное всем движение песчаных барханов. Пролетая над такой подстилающей поверхностью ракета имеет возможность запросто сбиться с курса и вообще не достичь цели, если у нее отсутствует резервный источник координат (GPS)

Ситуация с торпедой очень похожа на описанную выше. Подводный дрон, лишенный доступа к спутниковым сигналам , двигаясь в толще воды например в Северной Атлантике, может осуществлять навигацию только с помощью замеров глубин морского дна. (Аналогично радиовысотомеру крылатых ракет).

Так же как и в предыдущем примере для крылатых ракет , «Посейдон» способен легко вычислять свое место если рельеф дна хорошо выражен. Скажем, в центре океана расположен Срединный Атлантический хребет. Здесь точность обсерваций атомной торпеды будет высока.

Но ведь за ним (За этим гористым участком), лежит огромная зона морских абиссальных равнин. Плоских, как блин. Последние покрыты слоем ила толщиной сотни метров. И верхний уровень этого вида морских отложений регулярно «шевелят» морские течения. Трудно вообразить, как даже совсем уже «умный» «Посейдон», сможет что- то понять при таком виде дна.

Конечно, преодолеть указанный недостаток можно тактикой применения атомной торпеды. В ее память следует вносить даже не карту глубин океана, а развитый рельеф морского дна рядом с целью. На мелководье. В этом случае, обладающая неограниченным запасом хода торпеда, даже прибыв к объекту с большой погрешностью, будет сколь угодно долго маневрировать вдоль берега, пока не обнаружит «знакомый» ей рельеф. Для этого ей собственно искусственный интеллект и нужен.

Вот пример хорошо «развитого» морского рельефа дна на мелководье. (Источник- сонар бокового обзора).

Однако, как бы то ни было, точность наведения будет значительно меньше, чем у крылатой ракеты. Причина- недостоверное знание карты глубин рядом с объектами поражения. Конечно, хотелось бы промерять детально глубины в устье Гудзона. Однако тамошние власти вряд ли позволят это сделать.

Ориентировочно, можно принять КВО торпеды при ее движении по устью реки или в гавани, ориентирующуюся путем простого замера расстояний до берега справа и слева от нее, в 75-100 метров

А вот в случае открытого побережья Лос- Анджелес и Сан–Франциско точность будет значительно ниже. Несколько сотен метров.(Если даже не километров)В зависимости от степени развитости подводного рельефа.

Приняв во внимание сказанное, можно сделать острожный вывод о том, что ТЕОРЕТИЧЕСКИ точности навигации «Посейдона» по акустическому полю вполне достаточна для поражения целей. Принимая во внимание мощность ядерного боеприпаса.

Однако, вероятность потери дроном нужных ориентиров и его выход на совсем другой участок очень и очень высока.

Морской рельеф. Источник: Internet

Способ навигации по подводным маякам.

Как отмечено ранее, любому подводному аппарату труднее всего определять свое место при пересечении обширных океанских равнин. Скорее всего на этом участке маршрута дроны будут накапливать очень большую навигационную ошибку.

Поэтому точно выйти в нужную точку на шельфе в районе цели у них может и не получиться. И поэтому, торпеда, напрягая весь свой «искусственный» интеллект, должна будет долго искать «знакомый» ей участок рельефа, чтобы точно вычислить свое место и проложить верный курс к точке прицеливания.

Чтобы упростить дрону решение задачи, возможно, заблаговременно, в мирное время установить на дне океана гидроакустические маяки, выставив их в некую линию вдоль маршрута движения торпед. Двигаясь к цели, «Посейдоны» будут периодически излучать кодированные запросы. И получать ответы от гидроакустических маяков. Точность такого метода – сотни метров.

Применить указанный способ навигации на практике, конечно же, чрезвычайно трудно. Воспользуемся методом аналогий. Донная ,придонная мина чем- то похожа на подводный маяк. Она лежит на дне и пассивно слушает окружающую среду. Включается в работу только при обнаружении сигнала от проплывающего мимо корабля. Время пребывания мины в режиме ожидания на морском дне примерно равно 1-1.5 года. А далее у нее просто разряжаются аккумуляторы. Вряд ли гидроакустический маяк имеет намного больший срок службы. И от того, один раз в 2 года он будет подлежать замене. Работы по его замене очень дорогостоящие и кроме того заблаговременно, еще в мирное время покажут вероятному противнику маршрут развёртывания атомных торпед. Все это делает рассмотренный способ навигации малоприменимым на практике.

Вообще же, что касается подводного ориентирования, то следует отметить - водная толща это среда, создающая очень большую неопределённость при проведении любых измерений. Она, сама по себе, дает наблюдателю огромное количество мешающих сигналов. Шумов непонятного происхождения. Ложных отражений от дна или от других неоднородностей морской воды. И разобраться в этой мешанине полезной и ложной информации порой бывает очень трудно (Автор, в прошлом офицер- гидроакустик, проводил десятки часов у экранов гидролокаторов пытаясь хоть как- то трактовать, что же он видит.)

Можно привести такой показательный пример. Во время англо -аргентинского конфликта корабли британского королевского флота потратили десятки торпед, стреляя по аргентинским подводным лодкам., которых в районе боевых действий просто не было. Очевидно, что операторы принимали за субмарины какие- либо мешающие отражения от подводных неоднородностей.

Теперь осталось сделать очень осторожный вывод о навигационных способностях «Посейдонов».

Если попробовать охарактеризовать эти способности одним словом, то можно сказать: «Темна вода во облацех».

Все как- то совсем уж туманно. Чтобы заниматься счислением собственного места под водой, в торпеду поместили целый «искусственный» интеллект. (А хотелось бы, чтобы эта задача решалась несколькими логическими микросхемами и парочкой реле. Просто и понятно как в крылатой ракете.) На тех же подводных лодках, где вместо «интеллекта» есть высокопрофессиональные , для навигации применяется исключительно радиодиапазон. (При подвсплытиях на перископную глубину) А рельеф дна для навигации не используется.

Если проще, то способность указанного компьютерного гения внутри торпеды, вывести ее в точку подрыва с использованием гидроакустических волн вызывает огромные сомнения. Да просто потому, что такого в массовом порядке еще никто не делал. Даже на подводных лодках. Дело то совсем новое. Неизведанное. Возможный успех туманен и расплывчат.

IV. Возможности противоторпедной защиты вероятного противника.

Эта оценка, касающаяся эффективности систем противоторпедной защиты НАТО, пожалуй наиболее простая. Отечественные авторы, исследующие способности «Посейдона» по преодоление рубежей обороны, рассматривают этот вопрос на основании современных технологий. И приходят к выводам:

(1). При существующем уровне развития техники (и еще намного лет вперед) силы НАТО ничего противопоставить «Посейдону» не смогут. По следующим причинам:

- Глубина хода атомного дрона - 1 км. Новейшая версия американской торпедыMark-48 способна «нырять» на горизонт не более 600-700 метров.

- Скорость отечественного беспилотника под водой – 100 миль /час. А ранее упомянутая Мk-48 развить скорость больше чем 60 миль/час не способна.

- Мк-48 по своей энергетике и маневренности не предназначена для поражения других торпед.(Ее цели исключительно подводные лодки) «Посейдон» непрерывно маневрирует по глубине и курсу. И энергетического могущества американской торпеды на химическом топливе просто не хватит для постоянного ее наведения во все время ускользающую точку упреждения.

Но самое главное заключается в том , что страны НАТО все свои усилия и ресурсы долгое время сосредотачивали на развитии противолодочной обороны (ПЛО), где в качестве цели выступает подводная лодка. А вот явного внимания к вопросам противоторпедной защиты (ПТЗ) не проявляли. По этой причине до настоящего времени ни один комплекс ПТЗ на вооружение кораблей и ПЛ стран НАТО не принят.

Иными словами в настоящее время стрелять по «Посейдону» им просто нечем.

Но вероятно что то может появится ближайшее время? Может и появится. Известно например, что некая антиторпеда разрабатывается в Германии.

Но, что бы ни изобреталось западными конструкторами в части противоторпедной защиты (ПТЗ), все это никакого отношения к уничтожению «Посейдона» иметь не будет. Ведь главный принцип современной ПТЗ – это самооборона корабля от идущей НА НЕГО торпеды.

А гоняться за атомным дроном в океане, движущимся со скоростью, соизмеримой со скоростью вертолета, кораблям, ПЛ и даже самолетам просто невозможно.

Таким образом, почти наверняка можно предположить, что строить какую- либо систему по поиску и уничтожению нескольких атомных торпед в Северной Атлантике и Тихом океане никто не будет. Это необычайно дорого, а подводных дронов с ядерным приводом совсем мало. (По 6 штук на каждом театре).

(2). Но все меняется, если противник при построении противоторпедной защиты откажется от современных технологий и применит подходы времен 2 мировой войны.

Нет никакого смысла гонятся за нескольким торпедами по всему океану. Значительно проще защитить немногочисленные крупные города- цели на побережье.

Вспомним 1943 год. Балтийский флот предпринял несколько попыток прорыва своих подводных лодок на Балтику. И все они закончились трагически. (Хотя в 1941-42 г.г. успешные выходы на Балтику имели место).

Такой успех немцев стал возможным потому, что они просто перегородили Финский залив огромной противолодочной сетью общей длиной порядка 80 км. (Столь длинное полотно сети «сшивали» из сетей меньшего размера).

Сама эта сетка удерживалась в вертикальном положении поплавками, занимая все пространство между поверхностью моря и дном. А в местах, где глубина была значительной, просто понаставили большое количество донных мин. Подобное сооружение оказалось необычайно удачным по критерию стоимость – эффективность. Никакой подводный объект просто физически не смог пересечь этот барьер.

Глядя на рисунок, необходимо просто вообразить себе атомную торпеду вместо подводной лодки. И принцип работы противолодочной сети станет понятен.

Просто, дешево и очень эффективно.

А теперь еще раз взглянем на карту морских подступов к приморским городам США. Из потенциальных 8 целей (как это отмечалось ранее) всего 2 города имеют открытое океанское побережье. Лос - Анджелес и Сан- Франциско.

Чтобы отгородить их от подводной угрозы потребуется :

- Для Лос – Анджелеса – примерно 150 км защитной сети. (От Малибу до Сент- Клементе) Глубина моря- 100-150 метров.

- Для Сан – Франциско – ориентировочно 20 км. Глубина та же.

Эти сети должны быть установлены параллельно береговой черте на расстоянии нескольких километров от нее. Ядерный взрыв на таком расстоянии от уреза воды особых разрушений городу не причинит. А создание заградительных ограждений такой длины не представляет для самой развитой в мире страны особой трудности.

А вот остальные 6 городов из приведенного ранее списка (Атлантический бассейн) находятся в глубине заливов, прикрытых островами. И их защита столь простым способом вообще не вызовет у противника особых проблем. (Ни технических, ни финансовых). Будут перекрыты все возможные подступы к городам со стороны моря.

Таким образом, за небольшие деньги, можно обеспечить хороший уровень защиты приморских населенных пунктов.

Пожалуй, это самый серьезный аргумент против развертывания дорогостоящей группировки «Посейдонов». (Ведь цели для атомных торпед противник легко может сделать недоступными. С помощью примитивных металлических сетей.)

V. Что может ядерный взрыв.

За послевоенные десятилетия атомное оружие обросло огромным количеством легенд и мифов. Оно представляется большинству людей чем-то совершено кошмарным. Неким видом Армагеддона. Олицетворением кошмара, власти слепой, ужасающей силы. Иными словами, все оценки действия этого оружия в СМИ носят в основном эмоциональный характер. (Люди даже бояться обсуждать эту тему.)

Однако известно, что несмотря на огромные разрушения и гибель десятков тысяч жителей жизнь в Хиросиме и Нагасаки никогда не прекращалась. Люди оттуда практически не уходили. Полностью разрушенными оказались только центры этих городов, в то время как окраины уцелели. А большие потери мирного населения вызваны главным образом неожиданностью применения нового оружия. Заблаговременная эвакуация мирных жителей не проводилась.

Чтобы разобраться со всем этим, давайте попробуем перевести воздействие атомного взрыва на язык цифр или логических схем.

Сначала зададимся мощностью ядерного боеприпаса, который может быть использован на «Посейдоне». Самое разрушительное за всю историю термоядерное устройство, Царь – бомба, было испытано СССР на Новой Земле в 1961 году и имело мощность 58 мегатонн в тротиловом эквиваленте. (Эта мощность могла быть увеличена до 100Мт при тех же габаритах бомбы).

Чтобы оценить размеры боеголовки, достаточно посмотреть на фотографию.

Конечно же, за прошедшие десятилетия конструкторам и ученым наверняка удалось уменьшить размеры этого оружия. Однако, количество делящегося вещества и масса дейтерия, используемого для термоядерного синтеза вряд ли сильно изменились. Поэтому, если подобная боеголовка и уменьшилась, то не принципиально.

Можно с уверенностью утверждать, что боеприпас с указанными размерами вряд ли удастся «затолкать» даже в такой крупный носитель как «Посейдон».

Скорее всего правы те авторы, кто полагает, что на атомной торпеде размещен заряд мощностью примерно 1-2 Мт. (1-2 млн. тонн тротилового эквивалента). Давайте пока исходить из этого предположения и принимать к расчету именно указанную мощность.

Теперь следует понять, а что же может «натворить» 2-х мегатонный ядерный боеприпас у городского побережья.

Во-первых, такой чудовищной, как на фото, волны- цунами спровоцировать не удастся, даже в открытом море.

Ведь для возникновения огромного водяного вала понадобилось бы намного большая энергия ядерной боеголовки.

Кроме того, даже имея сверхмогущественный боеприпас рассчитать факт появления цунами невероятно сложно. Т.к. это явление сильно зависит от рельефа морского дна в точке подрыва. (Некоторые подводные землетрясения с большой магнитудой по указанной причине вообще не приводят к появлению катастрофических волн. Или цунами уходят в какую- то другую сторону.)

Кроме того, большинство приморских городов США, как отмечалось ранее, спрятаны внутри прикрытых островами гаваней, где появление цунами попросту невозможно.

Во-вторых, способность атомной боеголовки разрушить цель, будет целиком зависеть от того, где взорвётся боеприпас. А таких вариантов всего два.

- Подводный атомный взрыв. Когда боеголовка мощностью 2 Мт подрывается на глубине не менее 150-200 метров. (Вдали от берега)

- Наземный атомный взрыв. Когда торпеда доходит до уреза воды и взрывается практически на пляже.

Рассмотрим поражающие факторы обоих видов взрывов.

(а). Наземный ядерный взрыв.

Для полноты картины, чтобы можно было сравнивать действие боеголовки баллистической ракеты с «Посейдоном» приведем так же данные по действию воздушного взрыва.

Ядерный взрыв. Источник: Internet

Рассмотрим на примере 2 Мт боеприпаса. В обоих случаях атомные устройства подрываются в атмосфере. В первом случае – на поверхности земли, во втором - в воздухе на высоте 1- 2 км над центром цели.

На поражаемый объект воздействую факторы:

Приведенные выше данные достаточно приблизительные, т.к. сильно отличаются друг от друга в зависимости от источника данных.

И следует помнить, что баллистическая ракета будет падать прямо на центр населенного пункта а торпеда подорвётся где- то на окраине.

Изучив информацию в таблиц= можно прийти к выводу, что по площадным целям предпочтительнее стрелять сверху. (Т.е. с использованием баллистических ракет). В этом случае они наносят противнику максимальный ущерб.

(б). Подводный ядерный взрыв.

Это способ подрыва ядерной бомбы как правило применяется для поражения кораблей и подводных лодок. И его воздействие на береговые объекты изучалось слабо.

. В момент подрыва ядерного устройства выделяется огромное количество тепловой энергии. Окружающая боеголовку морская вода превращается в пар. Образовавшийся в океанской толще парогазовой пузырь давит на окружающую его среду. 60% заключенной в этом пузыре энергии преобразуется в ударную волну под водой,которая и должна поражать корабли и гидротехнические сооружения.

Остальная энергия расходуется на образование т.н. «султана». Иными словами, большое количество воды выталкивается вертикально вверх, образуя водяную колонну. Она называется «султаном» и хорошо видна на фото.

Часть вытолкнутой вверх воды падает обратно, образуя вокруг «султана» базисную волну, которая так же хорошо различима на фотографии. Эта волна не является сплошной стеной воды, а представляет собой всего лишь брызго-паро-воздушную смесь. Ее плотность из-за большого количества воздуха невелика и поэтому произвести какие либо разрушения материальных объектов эта волна не в состоянии. Главным поражающим фактором такого вала из брызг является его высокий уровень радиации. Кроме ударной и базисной волн возникает т.н. гравитационная волна. Это и есть обычная волна, какая возникает при падении камня в воду.

При выходе на берег для нашего случая ее высота не превышает 2-4 метров.

Проанализировав действие основных поражающих факторов воздушного, подводного и наземного взрывов можно прийти к таким заключениям:

- Лучше всего поражать площадные цели и объекты инфраструктуры с помощью воздушных взрывов. Это обеспечивает максимальную площадь поражения. И наводить баллистическую боеголовку можно прямо в центр цели.

- Использовать подводный взрыв для нанесения ущерба городам нецелесообразно. Т.к. основная энергия этого взрыва уходит в толщу воды. И не поражает береговые объекты. Кроме того, при подрыве ядерного боеприпаса под водой ему надо обеспечить глубину не менее 150-200 метров. А такие глубины начинаются вдали от берега. И образовавшаяся в результате взрыва воздушно капельная (базисная) волна да еще и против ветра, до города может вообще не добраться.

- Наиболее приемлемый способ подрыва боеголовки «Посейдона»- прямо на берегу (На мелководье) И хоть надземный ядерный взрыв по своим разрушающим последствиям уступает воздушному, но тем не менее сможет наделать много бед. Однако следует помнить, что центры городов и основные объекты инфраструктуры и промышленности, как правило, удалены от береговой черты на значительное расстояние. А вдоль берега сосредоточены

зоны малоэтажного строительства. (Которые трудно отнести к стратегическим объектам). Таким образом в случае доставки атомного боеприпаса к цели под водой, достичь хотя бы схожего с баллистической ракетой эффекта поражения объекта никак не удастся.

VI.Выводы

Конечно, прийти к каким- либо твёрдым заключениям на основе крошечного объема информации трудно. Однако кое что- понять можно.

Способности «Посейдона» нанести какой- либо серьезный ущерб объектам вероятного противника очень и очень неопределенные. Все, что касается его характеристик расплывчато и. туманно. Все вызывает большие и, что важно, обоснованные сомнения. (Недаром ведь так много авторов пытаются что- то понять в способах использования этого оружия)

Очевидно, что атомный дрон не предназначен для стрельбы по движущимся целям (Авианосным соединениям), т.к. лишен возможности принимать сигналы боевого управления.

Совершенно непонятно, по каким неподвижным целям его можно использовать. Всего расположенных на побережье США городов, имеющих промышленный потенциал, восемь. Из них шесть прикрыты островами и находятся в глубине гаваней и руслах рек Все эти цели нетрудно отгородить со стороны моря обычной металлической противолодочной сетью. И скорость нашего дрона в 200 км/час окажется просто никому ненужной.

Способность «Посейдона», лишенного возможности использовать радиосекстан или систему ГЛОНАСС для навигации, ориентироваться по данным гидроакустических средств вызывает колоссальные сомнения у специалистов. (Реального опыта в решении этой задачи в мире пока просто не существует)

Кроме того, атомная торпеда может доставить заряд не в центр цели, а на его окраину. Что минимизирует возможный ущерб.

Учитывая сказанное, становиться понятно, что в случае начала полномасштабный военных действий, самым лучшим по критерию стоимость – эффективность средством поражения инфраструктуры противника является баллистическая ракета. И никакая торпеда, с атомный двигателем и даже с искусственным интеллектом, с не сможет с ней сравниться. (Ни по цене, ни по разрушающей способности)

И в случае наращивания группировки ПРО, нашей лучшей ответной стратегией будет увеличение количества и маневренных характеристик баллистических боеголовок. Ведь за стоимость одного «Посейдона» можно поставить на вооружение несколько десятков таких боезарядов.

Чем же объяснить появление на свет такого спорного технического решения как «Посейдон»? (Для которого строят аж две специальных и от того очень дорогих, атомных подводных лодки.)

Эта торпеда является одним из видов боеприпасов, состоящих на вооружении , многочисленных сил глубоководных операций РФ. Эти силы все время растут. Раньше они существовали в виде бригады, а теперь переросли уже в полномасштабную дивизию. Какие задачи стоят перед этими силами имеющими явно неэффективное вооружение?

Кстати, все военные аналитики вероятного противника (National interest, SouthFront, DefensNews и др.) так же недоумевают, какую реальную опасность для них представляют собой наши глубоководные силы с «Посейдонами». Пока что они смогли додуматься только до перепиливания трансатлантических подводных кабелей.

Так зачем же все таки нам этот дорогостоящий атомный дрон? (Который, откровенно говоря, мало что может).

В голову приходят всего 3 объяснения.

(а). «Посейдон» создан для случая, когда ПРО Северной Америки станет настолько мощной, что исключит любую возможность прорыва баллистических ракет на свою территорию. Это такой жест отчаяния, когда для нас в качестве ответной меры уже ничего иного не остаётся. Честно говоря, слабый аргумент. Определённый процент обычных ракет все равно прорвется через любую противоракетную оборону. И чтобы оставить количество атомных взрывов на территории противника неизменным, проще всего увеличивать количество баллистических ракет. Такой способ по стоимости – эффективности намного лучше чем атомная торпеда.

(б). «Посейдон»- это победа военно-промышленного лобби, занимающегося подводными вооружениями. Никто в стране толком не понимает, зачем нам не только атомная торпеда, но и все эти силы глубоководных операций. Какое преимущество они дают нашим вооруженным силам за те огромные деньги, которые требуются на их содержание? Почему наш богатый и технологически продвинутый противник не имеет ни одной самой простенькой глубоководной дивизии? Они не видят в этом смысла?

К сожалению, все в этой области скрыто под покрывалом сплошной государственной тайны. И мы знаем о наличии глубоководных проблем, только по огромным жертвам среди моряков специализированных подводных лодок. И наверное так никогда и не узнаем за что погибли эти мужественные люди, гордость своей страны..

(в). «Посейдон» это шаг, очень серьезный шаг в достижении важной цели – создания беспилотной полноценной атомной подводной лодки. Первый этап этого нелегкого пути сделан еще при СССР, когда на вооружение была принята полуавтоматическая ПЛ проекта 705 («Золотая рыбка»). Вслед за ней построены еще несколько специализированных подводных лодок ( Палтус, Лошарик и т.д.), о которых мы до сих пор так же толком ничего не знаем. А сейчас, как продолжение последовательности, атомная торпеда с искусственным интеллектом?

Ведь, двигатель, используемый на «Посейдоне», реактор на быстрых нейтронах уникален. Таких больше никому создать не удалось! А почему не удалось? Потому что очень сложен? Или потому что никому особо не нужен?

Мы достаточно знаем о своих новейших атомных подводных лодках. И про «Булаву», про «Ониксы», их количество и характеристики и про многое другое. Про ПЛ «Северодвинск» и про «Юрия Долгорукова». Там то же конечно много секретного, но в целом картинка более менее ясна. Мы информированы о гиперзвуковых системах «Кинжал», «Авангард» и даже о «Цирконе». (Которого еще и в природе то нет.)

А вот про глубоководные свои силы не знаем вообще ничего. Отчего такая завеса тайны? Зачем секретить что- то одно и рассказывать про другие виды новейших вооружений? Почему так? Есть что скрывать?

Вопросы, вопросы, вопросы.

Где бы только найти хоть намеки на ответы?

Прямицкий В.С.